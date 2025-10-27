Menü Kapat
Hava Durumu
22°
Sağanak bir anda bastırdı, İstanbul'da trafik felç oldu! Yağış ne kadar sürecek?

Meteoroloji'nin günlerdir uyardığı sağanak yağış haftanın ilk iş günü olan pazartesi gününü kilitledi. Akşam üzeri bastıran yağmur sebebiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ gibi illerde de su baskınları meydana geldi. Hava sıcaklığının bir anda düşmesiyle kış kendini hissettirdi.

İstanbul'da kara bulutlarla geldi. İkindi saatlerinde aniden hava karardı adeta gündüz geceye döndü. Ardından akşam saatlerinde sağanak yağış bastırdı. Megakentte hayat olumsuz etkilenirken trafikte sürücüler ve yayalar zor duruma düştü.

Sağanak bir anda bastırdı, İstanbul'da trafik felç oldu! Yağış ne kadar sürecek?

TRAFİK KİLİTLENDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından beklenen yağış, çok sayıda ilçede başladı.
Özellikle Kartal, Sancaktepe ve Kadıköy bölgelerinde şiddetli yağmur nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Kısa sürede etkisini artıran yağışla birlikte Kartal’da bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağış etkisini sürdürüyor.

Sağanak bir anda bastırdı, İstanbul'da trafik felç oldu! Yağış ne kadar sürecek?

SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Avrupa Yakası'nda Küçükçekmece'de şiddetini artıran sağanak nedeniyle Sefaköy'deki Halkalı Caddesi'nde araçlar güçlükle ilerledi. İnönü Mahallesi'ndeki pazar yeri de yağış nedeniyle sular altında kaldı.

Sağanak bir anda bastırdı, İstanbul'da trafik felç oldu! Yağış ne kadar sürecek?

Sultangazi'de etkili olan sağanak sonucu caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

YAYALAR DURAKLARA SIĞINDI

Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmamak için korunaklı alanlara ve otobüs duraklarına sığındı.

Kentin turistik bölgelerinden Taksim'de de etkili olan sağanağa hazırlıksız yakalananlar metro istasyonlarının çıkışlarında korunmaya çalıştı.

Sağanak bir anda bastırdı, İstanbul'da trafik felç oldu! Yağış ne kadar sürecek?

Yağışla birlikte zaman zaman şimşek çakması sonucu gökyüzü aydınlandı.

Sefaköy'deki bir alışveriş merkezinde oluşan su birikintisi nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

Sağanak bir anda bastırdı, İstanbul'da trafik felç oldu! Yağış ne kadar sürecek?

YAĞIŞ NE KADAR SÜRECEK?

Sarı kodlu uyarı verilen İstanbul, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale gece saatlerine kadar gök gürültülü sağanakk yağış etkisi altında olacak. Yağışların yarın etkisini azaltsa da devam etmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Çanakkale'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışta bazı sokak ve caddeleri su bastı.
Meteorolojinin uyarılarının ardından akşam saatlerinde Çanakkale genelinde sağanak yağışı etkili oldu. Etkili olan sağanak yağış, kentte bazı cadde ve sokaklarda trafiği felç etti. Sokak ve caddelerde su baskınları yaşanırken, yayalar ve trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı.

Sağanak bir anda bastırdı, İstanbul'da trafik felç oldu! Yağış ne kadar sürecek?

TEKİRDAĞ'DA KÖPRÜ ALTLARI SU İÇİNDE KALDI

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağışta bazı köprü altları suyla dolarken, park halindeki araçlar su içinde kaldı.

Sağanak bir anda bastırdı, İstanbul'da trafik felç oldu! Yağış ne kadar sürecek?


Akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış, merkez Süleymanpaşa ilçesinin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurun ardından bazı alt geçitlerde ve köprü altlarında biriken sular sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı araçlar su birikintileri içinde kalırken, o anlar cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

HAVA SICAKLIĞI BİR ANDA DÜŞTÜ

Kırklareli'nde sağanak ve rüzgar etkili oluyor.

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak ve rüzgar, zaman zaman şiddetini artırıyor.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş yerlerinin girişinde yağışın durmasını bekledi. Bazıları da şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

