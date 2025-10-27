Menü Kapat
22°
Gündem
Hac kurası tarihi belli oldu: 2026 yılı hacı adayları dikkat

2026 yılı hac başvurusu yapanlar için hac kurası çekim tarihi belli oldu. Hacı adaylarının hasretle beklediği kura çekimi noter ve basın huzurunda yapılacak.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2025
saat ikonu 19:50
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
saat ikonu 20:08

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, 2026 yılı için hacı adaylarının merakla beklediği tarihi duyurdu. 1 milyon 799 835 kişinin hac kurasına katılmaya hak kazandığı açıklandı.

Hac kurası tarihi belli oldu: 2026 yılı hacı adayları dikkat

2026 HAC KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?


Diyanet İşleri Başkanlığında 2026 yılı hac kurasına ilişkin basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca katıldı. Yeni yılda hac vizesi ile Mekke’ye gidecek vatandaşlara seslenen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, "Ülkemize verilen kota gereği her yıl yaklaşık 85 bin vatandaşımız kutlu sefere çıkmanın sevincini yaşarken, 2 bine yakın kardeşimiz de kutsal bölgelere gidememenin hüznünü yaşamaktadır. 2024 yılında hac dışında ziyaret, seyahat, umre, işçi ve benzeri farklı vizelerle Suudi Arabistan'a gidilmemesi gerektiği, hac vizesi olmayanların Mekke'ye alınmayacağı, Suudi Arabistan yasalarına aykırı olarak Mekke'ye girmelerinin çeşitli kanuni yaptırmlara tabi tutulacağı, Mekke'den çıkarılacağı ve sınır dışı edileceği değişik zamanlarda Suudi Arabistan makamları tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştır. 2024 yılında İslam coğrafyasının farklı bölgelerinden ve ülkemizden hac vizesi dışında vize türleriyle kutsal topraklara giden kişiler ve bu işi organize eden bazı yetkisiz şahıslar, şirketler olmuştur. Hac yapmak gayesiyle bu yöntemi tercih ederek Suudi Arabistan'a gidenler, 2024 yılında maalesef büyük sıkıntılar yaşamıştır. Neticede hac vizesi dışında kutsal topraklara gidenlerin Mekke'ye giriş yapmaları engellendiğinden ve kontrolsüz kalabalıkların önüne geçildiğinden 2025 yılı hac organizasyonu daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. 2026 yılına gelindiğinde ise hac vizesi dışında kutsal topraklara gidenlere hac yapma imkanı verilmeyeceği, bu bağlamda geçen seneki gibi sıkı tedbirlerin uygulanacağı, Suudi Arabistan yetkili makamlarınca ülkemize bildirilmiştir. Vatandaşlarımızın hac vizesi dışında bir yöntemle hac ibadetini yerine getirme çabası içerisine girmemesi gerekmektedir" diye konuştu.

Hac kurası tarihi belli oldu: 2026 yılı hacı adayları dikkat

SAĞLIKLA İLGİLİ KRİTERLER BELLİ OLDU

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci ise, hacca gidecekler için hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Bugüne kadar hacca giden adaylarımız için hem kişileri korumak hem de oraya gelen hacıları bulaşıcı hastalıklarından korumak yönünde aşı ile alakalı zorunluluklar ve mecburiyetler vardı. Bu dönemde 2026 hac dönemi için Suudi Arabistan Hac Bakanlığı, bizden sağlıkla alakalı ve belli hastalıkların olmamasına dair değerlendirmeler istediler ve bu şartları yerine getirmesini istiyor başvuruların. Sağlık Bakanlığı olarak ciddi çalışmalar yürüttük. Şu an itibarıyla hangi sağlık durumuna sahip kişilerin hac vizesini alabileceğini belirlediler. Biz bu süreçte kendisine hac çıkan hacı adaylarının kendi verilerine erişim onayı vermesi şartıyla bu kişilerin sağlık durumunu Hac Bakanlığı'nın hazırladığı sisteme yükleyeceğiz. Hazırlıklarımızı tamamladık" şeklinde konuştu.

Hac kurası tarihi belli oldu: 2026 yılı hacı adayları dikkat

5 KASIM'DA KURA ÇEKİMİ YAPILACAK

Hac organizasyonuyla ilgili tüm kararların kurul tarafından alındığını, alınan kararların aracılığıyla uygulandığını vurgulayan Karaca, "Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu, hac ve umre ibadetlerinin devlet organizasyonu içinde düzenli, güvenli ve hizmet talep edenlerin hakları korunacak şekilde yürütülmesini sağlayan en üst karar organıdır. 2025 yılı içerisinde 3 kez toplanan Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu, 23 Ekim tarihinde 4’üncü kez toplanarak, gündemindeki maddeleri karara bağlamıştır. 2026 hac hazırlıklarının müzakere edildiği kurul toplantısında hac kura tarihi de belirlenmiştir. Buna göre 2026 yılı hac kurası 5 Kasım Çarşamba günü saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda çekilecektir. Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu üyelerinin katılımıyla noter ve basın huzurunda dijital ortamda gerçekleşecek olan kurayı vatandaşlarımız da canlı olarak takip edebilecektir" diye konuştu.


Karaca, "1 milyon 615 bin 44'ü kaydını güncelleyen, 184 bin 791'i hacca gitmek amacıyla ilk defa hac için ön kayıt yaptıran olmak üzere 1 milyon 799 bin 835 vatandaşımız, 2026 yılı hac kurasına katılmaya hak kazanmıştır" dedi.

