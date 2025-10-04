Resmi Gazete'de yayımlandı: Diyanet'te yeni atamalar

Kategoriler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Diyanet İşleri Başkanlığı yönetim kadrosunda yeni atamalar ilan edildi.
Karara göre, Hüseyin Hazırlar, Hafız Osman Şahin, Fatih Mehmet Karaca ve Hatice Boynukalın Şenkardeşler başkan yardımcısı olarak göreve getirildi. Ayrıca Hüseyin Demirhan, Metin Akbaş, Ensari Yentürk, Hamza Bayram, Nafiz Fethi Yalçınkaya, Sinan Kazancı, Halit Güldemir, Mehmet Arslan ve Ertuğrul Coşkun yeni genel müdür olarak ataması yapıldı.
İstanbul İl Müftülüğüne, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Doç. Dr. Emrullah Tuncel getirildi.