Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Diyanet'te devir teslim! Ali Erbaş görevini Safi Arpaguş’a devretti

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda bugün devir teslim töreni düzenlendi. 8 yılın ardından Ali Erbaş, görevini Safi Arpaguş devretti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 11:47

Diyanet İşetleri Başkanlığı'nda bugün düzenlenen törenle görevini İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş devretti. Devir teslim töreninde konuşan Erbaş ve Arpaguş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

"BÜYÜK BİR MUTLULUK DUYUYORUM"

Erbaş konuşmasında şunları söyledi:

"Uzun yıllardır birlikte çok güzel çalışmalar yaptığımız, özellikle İstanbul Müftülğü döneminde Prof. Dr. Safi Arpaguş hocamıza devretmekten de büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Başkanlığımız hizmetini daha ileriye taşıyacağına inandığımız hocamıza bu yolda üstün muvaffakiyetler diliyorum. Bir yönünü özellikle ifade etmeliyim. Safi Arpaguş hocamızı tanıyordum. Yakından tanıdıkça daha çok sevdim. Siz de yakıdan tanıdıkça daha çok seveceksiniz. Hepimizin bildiği üzere din hizmeti herhangi bir mevkii makam ve statüye bağlı değildir"

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ GÖREVİ DEVRALDI

Erbaş'ın ardından Arpaguş da bir konuşma yaptı. Arpaguş da konuşmasında 'a teşekkür ederek başladı. Arpaguş, "Bizleri bu kutlu göreve layık gören herkese canı gönülden şükranlarımı iletmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Prof. Dr. Safi Arpaguş kimdir? Yeni Diyanet İşleri Başkanı kim oldu?
Diyanet İşleri Başkanı değişti! İşte göreve gelen yeni isim

Sıkça Sorulan Sorular

SAFİ ARAGUŞ KİMDİR?
Safi Arpaguş 1967’de Amasya Gümüşhacıköy’de dünyaya geldi. 1985 senesinde Gümüşhacıköy İmam Hatip Lisesi’nden, 1990 yılında M.Ü. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı fakültede 1994 yılında yüksek lisansını, 2001 yılında doktorasını tamamladı. 2008'de doçent, 2014'te profesör olan Safi Arpağuş, 2011-2021 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı yaptı. 15 Ekim 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İstanbul Müftüsü olarak atanan Safi Arpağuş, aynı zamanda fakültenin Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı görevini yürüttü.
ETİKETLER
#cumhurbaşkanı erdoğan
#diyanet işleri başkanlığı
#ali erbaş
#Safi Arpaguş
#İstanbul Müftüsü
#Görev Devir Teslim
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.