Diyanet'te devir teslim! Ali Erbaş görevini Safi Arpaguş’a devretti

Diyanet İşetleri Başkanlığı'nda bugün düzenlenen törenle Ali Erbaş görevini İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş devretti. Devir teslim töreninde konuşan Erbaş ve Arpaguş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

"BÜYÜK BİR MUTLULUK DUYUYORUM"

Erbaş konuşmasında şunları söyledi:

"Uzun yıllardır birlikte çok güzel çalışmalar yaptığımız, özellikle İstanbul Müftülğü döneminde Prof. Dr. Safi Arpaguş hocamıza devretmekten de büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Başkanlığımız hizmetini daha ileriye taşıyacağına inandığımız hocamıza bu yolda üstün muvaffakiyetler diliyorum. Bir yönünü özellikle ifade etmeliyim. Safi Arpaguş hocamızı tanıyordum. Yakından tanıdıkça daha çok sevdim. Siz de yakıdan tanıdıkça daha çok seveceksiniz. Hepimizin bildiği üzere din hizmeti herhangi bir mevkii makam ve statüye bağlı değildir"

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ GÖREVİ DEVRALDI

Erbaş'ın ardından Arpaguş da bir konuşma yaptı. Arpaguş da konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek başladı. Arpaguş, "Bizleri bu kutlu göreve layık gören herkese canı gönülden şükranlarımı iletmek istiyorum" ifadelerini kullandı.