24°
Safi Arpaguş kimdir nereli? Ali Erbaş'ın yerine Diyanet İşleri Başkanlığı'na en güçlü aday

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın vazife süresinin bitmesinin ardından yerine gelebilecek en güçlü isimler arasında gösterilen Prof. Dr. Safi Arpaguş’un kariyeri ilgi konusu oldu.

Safi Arpaguş kimdir nereli? Ali Erbaş'ın yerine Diyanet İşleri Başkanlığı'na en güçlü aday
’ın görev dönemi 17 Eylül 2025’te sona erecek.

2 dönemlik başkanlık vazifesini tamamlayacak Ali Erbaş'ın yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül ayında yeni bir Diyanet İşleri Başkanı tayin edecek.

Yeni görev için öne çıkan en kuvvetli aday ise Prof. Dr. Safi Arpaguş olarak ifade ediliyor.

Safi Arpaguş kimdir nereli? Ali Erbaş'ın yerine Diyanet İşleri Başkanlığı'na en güçlü aday

SAFİ ARPAGUŞ KİMDİR KAÇ ESERİ VAR?

Safi Arpaguş 1967’de Amasya Gümüşhacıköy’de dünyaya geldi.

1985 senesinde Gümüşhacıköy İmam Hatip Lisesi’nden, 1990 yılında M.Ü. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

Safi Arpaguş, 2001 senesinde Doktorasını bitirdi.

2008’de Doçent, 2014 yılında ise Profesör unvanını aldı.

2021’de İstanbul Müftülüğü görevine getirildi.

Safi Arpaguş kimdir nereli? Ali Erbaş'ın yerine Diyanet İşleri Başkanlığı'na en güçlü aday

Prof. Dr. Safi Arpaguş’un çalışmalarından bazıları şöyle:

  • Mevlânâ ve İslâm,
  • Mevlevîlik’te Manevî Eğitim;
  • Hüseyin Azmi Dede; Risaleler.
  • Aziz Mahmud Hüdâyi, Sohbetler;
  • Ahmed Avni Konuk, Mesnevî-i Şerif Şerhi, -Heyet-, I-XIII;
  • İsmail Rüsûhî Ankaravî, Minhâcü’l-Fukarâ;
  • Tâhirü’l-Mevlevî, Yenikapı Mevlevihanesi Postnişini Şeyh Celaleddin Efendi.

Sıkça Sorulan Sorular

Ali Erbaş’ın görev süresi ne zaman sona erecek?
Ali Erbaş’ın 2 dönemlik başkanlık görevi 17 Eylül 2025’te tamamlanacak.
#ali erbaş
#Diyanet İşleri Başkanı
#Safi Arpaguş
#İslamiyat
#Mevlevilik
#İslam Tarihi
#Aktüel
