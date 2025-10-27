Menü Kapat
22°
Sağlık
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Uzmanlardan kritik 3'lü salgın uyarısı: 'En ufak şikayetiniz bile varsa...'

Son dönemdeki hava şartlarının belirsizliği yurt genelinde hastalıklara davetiye çıkarmaya devam ediyor. Ülke genelindeki solunum yolu enfeksiyon vakalarında artış yaşanmasının ardından uzmanlardan 3'lü salgın uyarısı geldi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, aynı anda görülen influenza (grip), kovid-19 ve RSV virüslerinin toplumda "3’lü salgın" etkisi oluşturduğunu belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda tedbirli olmaya davet etti.

Hava şartlarının son dönemde yaz ve sonbahar karışımı bir iklimin etkisiyle ani sıcaklık değişimleri yurt geneliknde bağışıklık sistemini zayıflatabiliyor. Bu dönemde ülke genelinde solunum yolları enfeksiyon vakaları ise artışa geçti. Konuyla ilgili Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, aynı anda görülen influenza (), kovid-19 ve RSV virüslerinin toplumda "3’lü salgın" etkisi oluşturduğunu belirterek vatandaşları uyardı.

"ÜÇ FARKLI VİRÜS YÜZÜNDEN UZUN SÜRÜYOR"

Prof. Dr. Özkaya, son dönemdeki hava şartlarına dikkat çekerek, "Sonbahar ve yaz karışımı bir iklimin etkisiyle gün içinde ani sıcaklık değişimleri yaşanıyor. Aynı gün içerisinde dört mevsimi birden yaşıyoruz. Bu durum bağışıklık sistemini zayıflatıyor ve grip benzeri şikayetlerle başlayan hastalık tabloları, üç farklı virüsün etkisiyle uzamış bir hal alıyor" dedi.

Uzmanlardan kritik 3'lü salgın uyarısı: 'En ufak şikayetiniz bile varsa...'

"FRANKENSTEİN VARYANTI TÜRKİYE’DE"

Kovid-19’un "Frankenstein varyantı" olarak adlandırılan yeni türünün Türkiye’de de görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Özkaya, "Mevcut hastalarımız içinde kritik veya hayatı tehdit eden bir tablo yok. Ancak bu varyantın bulaşıcılığının yüksek olduğunu ve Avrupa ile Asya’da hızlı bir şekilde yayıldığını biliyoruz" diye konuştu.

GRİP VE KOVİD SONRASI ZATÜRE RİSKİ

Dr. Özkaya, grip ve kovid 19'un zatürreye dönüşme riski taşıdığını vurgulayarak, "Grip veya kovid sonrası birçok hastamızda hastalık akciğerlere iniyor ve olarak karşımıza çıkıyor. Hastaneye yatan hasta sayısında da artış gözlemliyoruz" şeklinde konuştu.

HAFİF GEÇİRİLİYOR AMA HIZLI BULAŞIYOR

Salgının günlük hayatı aksatmadan ancak sinsi bir şekilde yayıldığını belirten Özkaya, "Grip ve kovid artık yatağa düşürecek kadar ağır seyretmese de günlük işlerimizi yapmayı zorlaştırıyor. Ne tam hasta ne de tam iyilik hali olmadan virüs toplumda dolaşmaya devam ediyor. Dinlenmeyen ve izolasyon uygulamayan vakalar bulaş zincirini sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Uzmanlardan kritik 3'lü salgın uyarısı: 'En ufak şikayetiniz bile varsa...'

EN UFAK ŞİKAYETTİ OLANLAR EVDE DİNLENSİN

Prof. Dr. Özkaya, vatandaşlara şu önerilerde bulundu:
"En ufak grip benzeri şikayeti olan vatandaşlarımızın evlerinde dinlenmelerini öneriyoruz. Uzamış öksürük ve nefes darlığı yaşayanların ise mutlaka doktora başvurarak akciğer röntgeni çektirmeleri ve uygun tedaviyi almaları gerekiyor."

