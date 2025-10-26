Menü Kapat
TGRT Haber
 Murat Makas

Yeni salgın alarmı! Tam 8 bin insan tehdit altında, vaka Çin'de ortaya çıktı

Dünyanın birçok bölgesinde yeni salgın türleri yaşamı tehdit ediyor. Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, sivrisineklerden bulaşan Chikungunya ateşi vakası tespit edildiği bildirildi. Sağlık birimleri binlerce insanın tehdit altında olduğunu belirtti.

Yeni salgın alarmı! Tam 8 bin insan tehdit altında, vaka Çin'de ortaya çıktı
KAYNAK: AA
AA
|
GİRİŞ:
26.10.2025
saat ikonu 14:52
|
GÜNCELLEME:
26.10.2025
saat ikonu 14:52

Dünyada koronavirüs sonrası çeşitli varyantlar ortaya çıktı. Maymun çiçeği virüsü bir dönem aşırı yayılırken yeni bir türünün daha yaşamı tehdit ettiği ortaya çıktı. 'in Özel İdari Bölgesi'nde, sivrisineklerden bulaşan virüsün yol açtığı Chikungunya ateşi vakası tespit edildiği bildirildi.

Yeni salgın alarmı! Tam 8 bin insan tehdit altında, vaka Çin'de ortaya çıktı

South China Morning Post'un haberine göre, kentin Kawloon ilçesindeki Dimond Hill semtine bağlı Fung Tak Yerleşimi'nde ikamet eden 82 yaşındaki bir kadın hastada Chikungunya virüsüne rastlandı. Vaka, Hong Kong'da uzun süreden bu yana rastlanan ilk yerel kaynaklı vaka olurken, sağlık birimleri, kadının yaşadığı Fung Tak Yerleşimi çevresinde tedbir alınacağını duyurdu.

YAKLAŞIK 8 BİN KİŞİ TEHDİT ALTINDA

Sağlık Koruma Merkezi Bulaşıcı Hastalıklar Birimi Başkanı Doktor Albert Au Ka-wing, vakanın tespit edildiği binanın 200 metre çevresindeki binalarda yaşayan yaklaşık 8 bin kişinin bulaşma riski altında olduğunu belirtti. Au Ka-wing, bu nedenle bölgede ve genel olarak kentte ilaçlamasının hızlandırılması gerektiği uyarısında bulundu.

Hong Kong'da bu yıl yurt dışından gelen kişilerde 46 vaka tespit edilmiş, virüs nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunan 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Yeni salgın alarmı! Tam 8 bin insan tehdit altında, vaka Çin'de ortaya çıktı

CHİKUNGUNYA ATEŞİ

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, sivrisineklerden bulaşan aynı adlı virüsün yol açtığı Chikungunya ateşi, Kuzey ve Güney Amerika, Asya, Afrika ve daha dar ölçekte Avrupa'da salgınlara yol açabilen bulaşıcı bir hastalık olarak biliniyor.

Ateş ve eklem ağrılarıyla kendini gösteren hastalık, eklemlerde ödem, kas ağrısı, baş ağrısı, mide bulantısı, yorgunluk ve ciltte döküntülere yol açabiliyor.

Çin'de ağustosta Guangdong eyaletinin Foşan şehrinde Chikungunya ateşi salgını ortaya çıkmış, vaka sayısı günde 600'e kadar yükselmişti.

Eylülde ise Guangdong'un Ciangmın şehrinde 1700 vakayı aşan bir meydana gelmişti.

ETİKETLER
#çin
#virüs
#salgın
#sivrisinek
#Hong Kong
#Chikungunya
#Sağlık
