Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yasemin Güldemir

Yürek burkan kaza! Babasının mezarından dönerken hayatını kaybetti

Antalya'da yürekleri burkan bir olay yaşandı. Babasının kabrinin ziyaretinden sonra dönüş yolunda trafik kazası geçiren motorcu hayatını kaybetti. Acı haberi alan anne ayakta durmakta zorlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
30.10.2025
saat ikonu 16:58
|
GÜNCELLEME:
30.10.2025
saat ikonu 17:19

'da meydana gelen acı olayda; 32 yaşındaki Deniz Uysal öğlen saatlerinde babasının Kurşunlu Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etmek üzere motosikletiyle şehir merkezinden yola çıktı. Kurşunlu Kent Mezarlığı'na gelen ve burada babasının mezarını ziyaret eden Uysal, ardından şehir merkezine dönüşe geçti.

Yürek burkan kaza! Babasının mezarından dönerken hayatını kaybetti

VİRJDA KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

Uysal, Kurşunlu Şelalesi'ni geçtikten sonraki virajda motosikletin kontrolünü kaybetti. Yola savrularak sürüklenmeye başlayan ve kaskı başından çıkan Uysal'a karşı yönden gelmekte olan plaka ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Ardından sürücüye arkadan gelen başka bir araç daha çarptı. Uysal'ın hareketsiz şekilde yerde yattığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Yürek burkan kaza! Babasının mezarından dönerken hayatını kaybetti

MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından aracın altından çıkartılan motosiklet sürücüsü, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Yürek burkan kaza! Babasının mezarından dönerken hayatını kaybetti

ANNESİ AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Savcılık ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Uysal'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Deniz Uysal'ın cenazesi yakınları tarafından teslim alınırken, genç motosiklet sürücüsü için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Konuksever Cemevi'nde töreni düzenlendi. Cenaze törenine Uysal'ın yakınları ve arkadaşları katılırken, annesinin ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Gözyaşları içinde oğlunu son yolculuğuna uğurlayan acılı anneyi yakınları teselli etti. Uysal'ın cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş’ta facianın eşiğinden dönüldü! Şoförün yaralandığı kaza kamerada
ETİKETLER
#trafik kazası
#antalya
#ölüm
#cenaze
#Motosiklet Güvenliği
#Kurşunlu
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.