Beşiktaş’ta facianın eşiğinden dönüldü! Şoförün yaralandığı kaza kamerada

İstanbul
Beşiktaş’ta Ulus Mahallesi Kelaynak Sokak’ta saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda hafriyat kamyonu, dorsesindeki yükü boşaltmak istediği sırada devrildi. Aracın içinde bulunan şoförü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kamyonun devrilme anı ise çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.