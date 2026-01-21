Karaman'da otomobilin iş yerine daldığı korkunç kaza kamerada!

Karaman'da sabah saat 09.00 sıralarında Kirişçi Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi'nde kavşakta meydana gelen kazada, H.B. idaresindeki otomobil ile S.G. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle H.B. idaresindeki araç savrularak bir iş yerine daldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.