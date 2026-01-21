Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

28 şehirde yasa dışı bahse ağır darbe! 61 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli merkezli 28 şehirde yasa dışı bahis ve kumar operasyonu düzenlendi. Operasyonda, banka hesaplarında 2025 yılı içerisinde toplam 483 milyon 844 bin 873 lira işlem hacmi olduğu belirlenen 61 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

28 şehirde yasa dışı bahse ağır darbe! 61 şüpheli gözaltına alındı
Yurt genelinde yasa dışı bahis ve kumarla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Kocaeli'de, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, liderliğini B.E.Ö'nün yaptığı suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takipte Kocaeli merkezli olarak yönetildiği ve 22 Ocak 2025'de kurulan 5 farklı uygulama üzerinden yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edildi.

28 şehirde yasa dışı bahse ağır darbe! 61 şüpheli gözaltına alındı

483 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ SAPTANDI

Mali incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında 2025 yılı içerisinde toplam 483 milyon 844 bin 873 lira işlem hacmi olduğu belirlendi. Suç gelirlerinin kripto para borsaları aracılığıyla aklandığı ve örgüt üyeleri tarafından İngiltere'de kurulan bir şirkete aktarıldığı tespit edildi. Operasyon sırasında çekilen görüntülerde, çok sayıda cep telefonu ve tabletin şarja takılı vaziyette olduğu görüldü.

28 şehirde yasa dışı bahse ağır darbe! 61 şüpheli gözaltına alındı

Harekete geçen ekipler, 20 Ocak'ta 28 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 61 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

28 şehirde yasa dışı bahse ağır darbe! 61 şüpheli gözaltına alındı

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 23 Ocak'ta Körfez Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği bildirildi.

