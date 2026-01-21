Kağıthane'deki saldırının görüntüsü ortaya çıktı! Kalaşnikofla çapraz ateşe tuttular

İstanbul Kağıthane'de 15 Ocak günü saat 11.30 sıralarında yaşanan olayda; park halindeki araca kimliği belirsiz 2 şüpheli tarafından kalaşnikoflu saldırı düzenlenmişti.

40'a yakın kurşunun isabet ettiği otomobilin sürücüsü Burak Tunçel, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetmişti.

ARACIN ALTINDA GPS YERLEŞTİRMİŞLER

Silahlı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturmada, şüphelilerle birlikte hareket eden 3 şüpheli yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştı. Saldırganların, Tunçel'in aracının aracının altına GPS (sinyal takip) cihazı yerleştirdiği belirlendi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Ortalığı savaş alanına çeviren saldırganların geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaştıkları anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; saldırganların aracı çapraz ataşe tuttuğu ve hızla bölgeden uzaklaştıkları görülüyor.