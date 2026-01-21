İstanbul Boğazı'nda bulunan cesedin Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olduğu tespit edildi

İstanbul'da dün sabah saatlerinde, vatandaşlar tarafından boğazda Kuruçeşme açıklarında bir erkek cesedi olduğu fark edilmişti. Durumun polis ekiplerine bildirilmesinin ardından olay yerine hareket eden Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, kıyıya vuran erkek cesedini denizden çıkarmıştı.

Kıyıya çıkarılan ve üzerinde mayo olduğu öğrenilen ceset, kapsamlı otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna gönderilmişti.

CESEDİN RUS YÜZÜCÜYE AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerin ardından, cesedin, ağustos ayında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından geçtiğimiz yıl 37.'si düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olduğu tespit edildi.

İstanbul Boğazı'nda Ağustos 2025'te 81 ülkeden 2820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışa katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova'nın karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, o tarihten beri arama çalışması yürütüyordu.