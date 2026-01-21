Bimed’den Avrupa rekabetine teknoloji kalkanı

Kablo rakoru üretiminde Avrupa lideri olan Bimed, yükselen maliyetlere karşı teknoloji ve otomasyon yatırımlarıyla rekabet gücünü artırırken, küresel ölçekte hızla büyüyen veri merkezi yatırımlarını stratejik büyüme alanı olarak konumlandırıyor. Global çapta dev firmaların veri merkezleri için özel tasarımlar yaptıklarını ve çok kısa bir süre içerisinde bu firmaların kapısından girmeye başlayacaklarını ifade eden Bimed Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, “Veri merkezi yatırımları bizim için yüksek katma değerli ve uzun vadeli bir büyüme alanı. Bu alanda global oyuncuların şartnamelerine girmeyi başardık.” dedi. Mertöz, yükselen işçilik ve kur baskısına karşı ise “Rekabetçiliğimizi korumanın tek yolu teknoloji, otomasyon ve verimlilikten geçiyor. Bu yatırımları hız kesmeden sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Endüstriyel kilitte Avrupa'nın en büyük markalarından biri olan Mesan Kilit'i sattıktan sonra kablo rakor ve sağlık ekipmanları üreticisi Bimed'e yatırım yaptıklarını belirten Bimed Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, "Dört yıl önce imzaları attık ve Bimed'in büyük ortağı olduk. O gün diğer ortaklarla aldığımız ilk karar fabrikayı daha büyük bir yere taşımaktı. Taşınma sürecimiz iki yıl önce başladı ve Ocak 2025 itibariyle tamamlandı. Son 1 senedir de 30 bin metrekarelik bir alandaki Arnavutköy'deki yeni fabrikamızda hizmet veriyoruz." dedi.

Fabrika yatırımına ilk etapta 11 milyon euro bütçeyle başlandığını belirten Mertöz, artan inşaat maliyetleri ve yapılan revizyonlarla birlikte toplam yatırım tutarının 26 milyon euroya ulaştığını ifade etti. Bu yatırımın önemli bir bölümünün makine, altyapı, otomasyon ve verimlilik artırıcı sistemlere ayrıldığını belirten Mertöz, “Amaç sadece kapasite artışı değil, maliyet baskısını teknolojiyle dengelemek ve rekabet gücümüzü sürdürülebilir kılmak.” dedi.

YILLIK 500 MİLYON ADETLE AVRUPA’NIN EN BÜYÜĞÜ

Bimed’in yıllık üretim kapasitesinin plastik rakorlarda 400 milyon adedi, pirinç rakorlarda ise 100 milyon adedi bulduğunu aktaran Mertöz, bu rakamlarla Avrupa'nın en büyük üreticisi olduklarının altını çizdi. Özelikle katma değerli üretime ağırlık verdiklerini belirten Mertöz, şirketin kilogram başına ihracat değerinin Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin kilogram ihracat değerinin yaklaşık 1 dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Mertöz, “Bizde bu rakam 25 dolara kadar çıkıyor. Katma değerli üretim sayesinde son dört yılda euro bazında yüzde 25 büyümeyi başardık.” diye konuştu.

VERİ MERKEZLERİNE KABLO RAKORU ÜRETİMİ BAŞLIYOR

Küresel ölçekte hızla büyüyen veri merkezi yatırımlarının kendileri için yeni bir büyüme alanı olduğunu ve büyük fırsatlar sunduğunu kaydeden Mertöz, global çapta dev firmaların veri merkezi yatırımlarının kablo rakoru tarafında ciddi bir talep yarattığını söyledi. Bu alanlar için özel ürünler geliştirdiklerini ifade eden Mertöz, “Dünyadaki büyük veri merkezi projeleri için özel kablo rakorları tasarladık ve bu ürünlerle global şartnamelere girmeyi başardık. Çok kısa bir süre içerisinde de ilk ürünlerimizi göndermeye başlayacağız. Bu alan, Bimed’in önümüzdeki dönemde daha katma değerli büyümesinin ana eksenlerinden biri olacak.” ifadelerini kullandı.

Veri merkezi yatırımlarının ABD merkezli büyüdüğüne dikkat çeken Mertöz, bu pazarda Çin menşeli ürünlere karşı artan mesafenin Türk üreticiler için önemli bir avantaj yarattığını söyledi. “Çin, veri merkezi tarafında güçlü bir oyuncu değil. ABD’de Çin menşeli ürünlerin tercih edilmemesi yönünde ciddi bir eğilim var. Bu durum bizim için fırsat yaratıyor. Ancak içerideki kur dengesizliği nedeniyle İtalyan, Alman ve Fransız üreticilerin yeniden sahaya inmesi rekabeti zorlaştırıyor. Eskiden Avrupalı üreticilere karşı rekabet ve fiyat üstünlüğümüz varken artık bu avantajımızı kaybettik.” dedi.

İŞÇİLİK MALİYETLERİ ÇOK YÜKSELDİ, TÜRKİYE İTALYA’YI GEÇTİ

Yükselen işçilik maliyetlerinin sanayici üzerindeki baskısını da değerlendiren Mertöz, Türkiye’de işçiliğin ciro içindeki payının yüzde 15’lerden yüzde 30’lara çıktığını belirtti. Romanya’da da bir fabrikaları olduğunu ve bundan 4 sene önce işçilik ücretlerinde arada Türkiye lehine fark varken şu anda Türkiye’nin daha pahalı hale geldiğini belirten Mertöz, “Sadece Doğu Avrupa’da değil, Avrupa’nın genelinde de pahalı hale gelmeye başladık. Türkiye son dönemde iş gücü maliyeti olarak İtalya ile İspanya’nın arasında bir yere yükseldi.” dedi. Bu baskıyı aşmanın yolunu otomasyon, teknoloji ve robotik sistemlere yeni yatırımlarla aradıklarını vurgulayan Mertöz, “İşgücü maliyetlerinden en az etkilenmek için otomasyon yatırımlarına hız verdik. Örneğin lojistik operasyonlarımızı tamamen otonom bir depo sistemiyle yönetmek için 2,5 milyon euroluk ekstra yatırım yaptık. Bu sistemi 2026 içinde faaliyete alacağız." dedi.

Bimed’in Ar-Ge gücüne de dikkat çeken Mertöz, şirket bünyesinde 27 kişilik güçlü bir Ar-Ge ekibi bulunduğunu ve müşteriye özel çözümler geliştirme kabiliyetlerinin büyük projelerde kapı açtığını ifade etti. “Amazon gibi global devlerin kapısından girebilmek kolay değil. Bunu ancak sahada olarak, güvenilirlik ve teknik yetkinlikle başarabilirsiniz. Bimed’in sektördeki itibarı bu noktada en büyük gücümüz.” diye konuştu.

2026 DAHA İYİ GEÇECEK

2026 yılına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Mertöz, sanayiciler için zor bir dönemin geride bırakılmaya çalışıldığını belirterek, şöyle devam etti:

“2026’nın ilk yarısı da kolay olmayacak ancak kontrollü ilerleyeceğiz. Şu anda elimizdeki veriler 2025'e göre daha iyi bir yıl geçireceğimizi gösteriyor. Üç aylık siparişlerimizi tamamlamış durumdayız. Avrupa'da artan rekabet nedeniyle biraz pazar kaybetmemize karşın geçtiğimiz yıl bu kaybı ABD, Kanada ve Avustralya ile telafi ettik. Bu sene de ABD ve Kanada'ya özel ilgi göstereceğiz. Özellikle ABD tarafında operasyonlarımızı genişletmeyi hedefliyoruz. Hatta ABD'de elektrikli araç şarj istasyonları üreten bir şirket için ilk rakor siparişimizi aldık. Hem yeni teknolojiler hem katma değerli ürünler hem de yeni pazarlarla 2026'yı 2025'in üzerinde tamamlamayı hedefliyoruz."