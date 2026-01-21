Başvurana 19 bin 250 lira! Bakan Işıkhan duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından İşgücü Uyum Programlarında cep harçlığı ücretlerinin artırıldığını duyurdu. Bakan Işıkhan "İşgücü Uyum Programımız ile kadınlar, engelliler ve gençlerimiz başta olmak üzere iş arayan vatandaşlarımızın işgücü piyasasına geçişini kolaylaştırıyor, onları ekonomik olarak destekliyoruz." dedi.

İşgücü Uyum Programları'na katılanların cep harçlıklarına zam geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, günlük cep harçlığının bin 375 liraya, aylık toplam ödemenin 14 günlük katılım olması durumunda 19 bin 250 liraya yükseltildiğini açıkladı.

https://x.com/isikhanvedat/status/2013506822162858386