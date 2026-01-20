Gram altın ne zaman 10 bin lira olacak? İslam Memiş'ten canlı yayında çok kritik açıklama

Finans Analisti İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında piyasalara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Jeopolitik risklerin yeniden çok yüksek seviyelere çıktığını vurgulayan Memiş, bu süreçte altın ve gümüşün tekrar “güvenli liman” olarak ön plana çıktığını söyledi.

Memiş, altın fiyatlarındaki hızlı yükselişe dikkat çekerek, "Şu an itibarıyla altın Kapalıçarşı’da 6.633 lira, ons altın ise 4.720 dolar seviyesinde. Sadece 3 haftada ons altın tarafında yaklaşık 400 dolarlık bir artış gördük" dedi.

HAZİRAN’A KADAR 4.880 DOLAR KRİTİK DİRENÇ

Ons altın tarafında teknik seviyelere de değinen Memiş, "Yatırımcılara özellikle 2026 yılının haziran ayına kadar ons altın tarafında 4.880 dolar seviyesini kritik bir direnç olarak görüyorum. Eğer bu seviye kırılırsa, 5.000 doların üzeri konuşulmaya başlanır" dedi.

Gram altın için de beklentilerini paylaşan Memiş, yükselişin sürebileceğini belirterek, "Gram altın tarafında 8.000 lira seviyesine kadar yükseliş potansiyeli var" ifadelerini kullandı.

ALTIN NE ZAMAN 10 BİN LİRA OLUR?

Piyasalardaki belirsizliğe dikkat çeken Memiş, daha agresif senaryoların da masada olduğunu vurgulayarak, "Eğer öngöremediğimiz, agresif bir gelişme olursa 5 haneli rakamları görürüz. Yani 10 bin lira seviyesinin üzeri bile görülebilir" dedi ve yatırımcıları uyardı.

Bu süreçte yatırımcılar için en önemli konunun çeşitlendirme olduğunu belirten Memiş, "Birikimleri çeşitlendirmek çok önemli" dedi. Gram altının 10 bin lirayı ne zaman görebileceğine ilişkin soruya ise temkinli cevap veren Memiş, "Önce 8 bin lira seviyesini görmek isterim. Piyasayı bilerek manipüle ettikleri için her şey olabilir. Agresif bir gelişme olursa çok daha hızlı ve sert yükselişler de görebiliriz" ifadesini kullandı.

GÜMÜŞE ÇOK DİKKAT

Gümüş piyasasına da değinen İslam Memiş, ons gümüşün 95 dolar, gram gümüşün ise 131 lira seviyesinin üzerinde olduğunu hatırlattı. Gümüşün altına kıyasla daha riskli bir fiyatlamaya sahip olduğunu söyleyen Memiş, "Gümüş altına göre daha riskli bir enstrüman. Gümüş yatırımcısı arttı, enstrüman çok yükseldi ve gözde oldu. Ancak kısa vadeli düşünen kişiler çok dikkat etmeli. Gümüş şu an yatırımcının yeniden alabileceği bir seviye değil" dedi.

Memiş ayrıca bu yıl gümüş tarafında ciddi bir spekülasyon olduğuna inandığını belirtti ve "2025 yılının eylül ayı itibarıyla bu süreç başladı. Bu piyasalarda kazanamayacaksınız, sistem kazanacak. Bilerek piyasaları manipüle ediyorlar. Yatırımcı çok dikkat etmeli. Ons altın tarafında 100–150 dolarlık günlük oynaklık artık normalleşti" diyerek piyasadaki agresif hareketlere dikkat çekti.

BİRİKİMLERİNİZİ KORUYUN

Önümüzdeki yıla ilişkin stratejiye de değinen Memiş, "2026 yılında birikimleri korumak çok önemli. Artık varlıklarınızı büyütmekten ziyade, korumanız lazım" dedi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

Merkez Bankası’nın faiz kararına ilişkin beklentilerini de paylaşan Memiş, 100–150 baz puanlık bir indirim ihtimaline işaret ederek "Merkez Bankası’ndan 150 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyorum. Belki 100 baz puan da olabilir. Artık faiz kararlarında enflasyon daha etkili olacak. Kararlar enflasyona göre şekil alacak" şeklinde yorum yaptı.