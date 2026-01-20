Menü Kapat
 Bengü Sarıkuş

Gram altın ne zaman 10 bin lira olacak? İslam Memiş'ten canlı yayında çok kritik açıklama

Gram altın yeniden kendi rekorunu kırdı. Gümüş için ise spekülasyon fiyatlaması hakin. Piyasalarda agresif yükselişler görülürken Finans Analisti İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında yatırımcılar için çok kritik uyarılara bulunarak güvenli liman altın ve gümüş için öngörüde bulundu. İşte detaylar...

Gram altın ne zaman 10 bin lira olacak? İslam Memiş'ten canlı yayında çok kritik açıklama
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
20.01.2026
saat ikonu 12:04
|
GÜNCELLEME:
20.01.2026
saat ikonu 12:07

Finans Analisti İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında piyasalara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Jeopolitik risklerin yeniden çok yüksek seviyelere çıktığını vurgulayan Memiş, bu süreçte altın ve gümüşün tekrar “güvenli liman” olarak ön plana çıktığını söyledi.

Gram altın ne zaman 10 bin lira olacak? İslam Memiş'ten canlı yayında çok kritik açıklama

Memiş, altın fiyatlarındaki hızlı yükselişe dikkat çekerek, "Şu an itibarıyla altın Kapalıçarşı’da 6.633 lira, ons altın ise 4.720 dolar seviyesinde. Sadece 3 haftada ons altın tarafında yaklaşık 400 dolarlık bir artış gördük" dedi.

Gram altın ne zaman 10 bin lira olacak? İslam Memiş'ten canlı yayında çok kritik açıklama

HAZİRAN’A KADAR 4.880 DOLAR KRİTİK DİRENÇ

Ons altın tarafında teknik seviyelere de değinen Memiş, "Yatırımcılara özellikle 2026 yılının haziran ayına kadar ons altın tarafında 4.880 dolar seviyesini kritik bir direnç olarak görüyorum. Eğer bu seviye kırılırsa, 5.000 doların üzeri konuşulmaya başlanır" dedi.

Gram altın için de beklentilerini paylaşan Memiş, yükselişin sürebileceğini belirterek, "Gram altın tarafında 8.000 lira seviyesine kadar yükseliş potansiyeli var" ifadelerini kullandı.

Gram altın ne zaman 10 bin lira olacak? İslam Memiş'ten canlı yayında çok kritik açıklama

ALTIN NE ZAMAN 10 BİN LİRA OLUR?

Piyasalardaki belirsizliğe dikkat çeken Memiş, daha agresif senaryoların da masada olduğunu vurgulayarak, "Eğer öngöremediğimiz, agresif bir gelişme olursa 5 haneli rakamları görürüz. Yani 10 bin lira seviyesinin üzeri bile görülebilir" dedi ve yatırımcıları uyardı.

Bu süreçte yatırımcılar için en önemli konunun çeşitlendirme olduğunu belirten Memiş, "Birikimleri çeşitlendirmek çok önemli" dedi. Gram altının 10 bin lirayı ne zaman görebileceğine ilişkin soruya ise temkinli cevap veren Memiş, "Önce 8 bin lira seviyesini görmek isterim. Piyasayı bilerek manipüle ettikleri için her şey olabilir. Agresif bir gelişme olursa çok daha hızlı ve sert yükselişler de görebiliriz" ifadesini kullandı.

Gram altın ne zaman 10 bin lira olacak? İslam Memiş'ten canlı yayında çok kritik açıklama

GÜMÜŞE ÇOK DİKKAT

Gümüş piyasasına da değinen İslam Memiş, ons gümüşün 95 dolar, gram gümüşün ise 131 lira seviyesinin üzerinde olduğunu hatırlattı. Gümüşün altına kıyasla daha riskli bir fiyatlamaya sahip olduğunu söyleyen Memiş, "Gümüş altına göre daha riskli bir enstrüman. Gümüş yatırımcısı arttı, enstrüman çok yükseldi ve gözde oldu. Ancak kısa vadeli düşünen kişiler çok dikkat etmeli. Gümüş şu an yatırımcının yeniden alabileceği bir seviye değil" dedi.

Memiş ayrıca bu yıl gümüş tarafında ciddi bir spekülasyon olduğuna inandığını belirtti ve "2025 yılının eylül ayı itibarıyla bu süreç başladı. Bu piyasalarda kazanamayacaksınız, sistem kazanacak. Bilerek piyasaları manipüle ediyorlar. Yatırımcı çok dikkat etmeli. Ons altın tarafında 100–150 dolarlık günlük oynaklık artık normalleşti" diyerek piyasadaki agresif hareketlere dikkat çekti.

Gram altın ne zaman 10 bin lira olacak? İslam Memiş'ten canlı yayında çok kritik açıklama

BİRİKİMLERİNİZİ KORUYUN

Önümüzdeki yıla ilişkin stratejiye de değinen Memiş, "2026 yılında birikimleri korumak çok önemli. Artık varlıklarınızı büyütmekten ziyade, korumanız lazım" dedi.

Gram altın ne zaman 10 bin lira olacak? İslam Memiş'ten canlı yayında çok kritik açıklama

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

Merkez Bankası’nın faiz kararına ilişkin beklentilerini de paylaşan Memiş, 100–150 baz puanlık bir indirim ihtimaline işaret ederek "Merkez Bankası’ndan 150 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyorum. Belki 100 baz puan da olabilir. Artık faiz kararlarında enflasyon daha etkili olacak. Kararlar enflasyona göre şekil alacak" şeklinde yorum yaptı.

