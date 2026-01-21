CANLI Altın fiyatları 21 Ocak 2026 ne kadar oldu, yükselecek mi? Bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın ve cumhuriyet altını fiyatları

ABD Başkanı Trump’ın Grönland’ı istemesinin ardından AB ülkelerine gümrük tariflerini yükseltmesiyle tehdit etti. Trump, Çin ve Rus gemilerinin Kuzey Buz Denizi’nde dolaşmalarını bahane ederek dünyanın en büyük adası olan Grönland’ı ABD topraklarına katma isteğini yeniledi. ABD Merkez Bankası Fed’in adımları da altına yön verirken altın tüm zamanların rekorunu kırdı. Yarım altın şu sıralar 22 bin 335 liradan işlem görürken tam altın fiyatı ise 42 bin 760 lira seviyesini geride bıraktı. Cumhuriyet altını ise 44 bin 533 lira oldu. Dolar, euro veya farklı para birimlerindeki yatırımlarını değerli madenlere kaydırmak isteyenler ise altın fiyatlarına göre hareket ediyor. Peki Altın fiyatları neden yükseldi? İşte, Canlı gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları…

CANLI ALTIN FİYATLARI 21 OCAK 2026

Canlı altın fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekti. Altın bir günde yüzde 2,2 seviyesinde artış gösterirken Pazartesi gününden itibaren yükseliş ise yüzde 6 seviyelerinde oldu. Cumhuriyet altını 44 bin 533 lira, Ata altın 44 bin 97 lira, tam altın ise 42 bin 761 liradan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

Altın fiyatları petrol, faiz kararları ve diğer birçok etkene göre değişiklik gösteriyor. Finans Analisti İslam Memiş yaptığı açıklamada jeopolitik risklerin yeniden çok yüksek seviyelere çıkıtğını vurgulayarak bu süreçte altın ve gümüşün tekrar güvenli liman olarak öne çıktığını ifade etti. Gram altın için de beklentilerini paylaşan Memiş, yükselişin sürebileceğini belirterek, "Gram altın tarafında 8.000 lira seviyesine kadar yükseliş potansiyeli var" ifadelerini kullandı.

Piyasalardaki belirsizliğe dikkat çeken Memiş, daha agresif senaryoların da masada olduğunu vurgulayarak, "Eğer öngöremediğimiz, agresif bir gelişme olursa 5 haneli rakamları görürüz. Yani 10 bin lira seviyesinin üzeri bile görülebilir" dedi ve yatırımcıları uyardı.

GRAM ALTIN FİYATI 2026 NE KADAR OLDU?

Yatırımcıların en fazla yöneldiği değerli madenlerin başında gelen gram altın bir önceki kapanış gününe göre %2,37 artarken alış fiyatı 6 bin 774 lira ve satış fiyatı ise 6 bin 775 lira oldu.

BUGÜN ÇEYREK ALTIN FİYATI SON DAKİKA

ABD’nin Grönland hamlesinden altın fiyatları da etkilenirken gözler Fed’in faiz kararına çevrildi. 21 Ocak Çarşamba günü çeyrek altın bir önceki kapanış gününe göre yüzde 2,25 artış gösterirken alış fiyatı 11 bin 115 lira olurken satış fiyatı ise 11 bin 249 liradan işlem görmeye devam ediyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI NE KADAR OLDU?

ONS ALTIN FİYATI

Alış 4.878,51 Dolar

Satış: 4.879,08 Dolar

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 11.161,00 TL

Satış: 11.256,00 TL

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 6.778,83 TL

Satış: 6.779,65 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 44.508,00 TL

Satış: 44.850,00 TL

ATA ALTIN FİYATLARI

Alış- 44.097,85 TL

Satış- 45.217,19 TL