Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Merkez Bankası faiz kararı sonrası piyasalarda ne olacak? Sefer Şener’den kritik Perşembe uyarısı!

Piyasanın gözü Merkez Bankası’nın Perşembe günü açıklayacağı faiz kararında. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş’a yaptığı açıklamada Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi çarpıcı rakamları paylaştı. Peki, politika faizi düşerse kredi muslukları yeniden açılacak mı? Mevduat ve konut kredisi faizlerini neler bekliyor? İşte detaylar..

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
21.01.2026
saat ikonu 08:45
|
GÜNCELLEME:
21.01.2026
saat ikonu 08:45

'nın perşembe günü belli olacak. Peki piyasaların faiz beklentisi ne yönde? gelirse kredi muslukları açılacak mı? Ya da piyasalarda Merkez Bankası kararı sonrası gündem ne olacak? İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, Tgrthaber.com Editörü Bengü Sarıkuş’a, faiz öngörüsünü ve beraberinde getireceği sonuçlarla ilgili çok önemli bilgiler verdi.

Merkez Bankası faiz kararı sonrası piyasalarda ne olacak? Sefer Şener’den kritik Perşembe uyarısı!

Merkez Bankası'nın faiz kararı perşembe günü belli olacak. Sizin beklentiniz ne yönde?

Prof. Dr. Sefer Şener: Piyasa beklentisi neredeyse konsensüs halinde 150 baz puanlık bir faiz indirimi yönünde. Dolayısıyla bizim beklentimiz de bu 150 baz puanlık faiz indirimine paralel. Ancak şunu da söylemek gerekir; ocak ayı itibarıyla enflasyonda ciddi bir düşüş bekleniyor. Bunun yanında döviz rezervleri gibi farklı unsurlar da var.

Bütün bunları göz önüne aldığımızda Merkez Bankası sürpriz bir kararla 200 baz puanlık bir indirim de yapabilir. Genel beklenti 150 baz puan ama bu veriler ışığında Merkez Bankası 200 baz puanlık bir indirim yaparsa bu piyasalar açısından çok büyük bir sürpriz olmayacaktır.

Merkez Bankası faiz kararı sonrası piyasalarda ne olacak? Sefer Şener’den kritik Perşembe uyarısı!

Bu beklentinin gerekçeleri neler?

Prof. Dr. Sefer Şener: Ocak ayı enflasyonunun şu anki görünüm itibarıyla yüzde 3 – 3,5 aralığında gelmesi bekleniyor. Eğer bu gerçekleşirse daha ilk aydan yüzde 30’un altına düşmüş olacak. Politika faizi şu anda yüzde 38 seviyesinde. Doğal olarak enflasyon yüzde 30’un altına düştüğünde aradaki makas iyice açılacak.

Bu durumda Merkez Bankası’nın 200 baz puanlık bir indirime gitmesi de mümkün hale geliyor. Ancak tekrar altını çizelim; genel beklenti 150 baz puan.

Merkez Bankası faiz kararı sonrası piyasalarda ne olacak? Sefer Şener’den kritik Perşembe uyarısı!

Merkez Bankası sadece mevcut enflasyona mı bakıyor?

Prof. Dr. Sefer Şener: Faiz kararlarında esas olarak önümüzdeki 12 aylık enflasyon beklentisi dikkate alınıyor. Geçtiğimiz hafta Sayın Mehmet Şimşek’in açıklamalarını hatırlayalım; 2026 için enflasyon beklentisinin yüzde 19 seviyesinde olduğunu ifade etmişti.

Merkez Bankası anketlerinde hanehalkı ve reel sektör beklentileri yüzde 23 civarında. Orta Vadeli Program’da ise yüzde 13 – 19 aralığı, yani ortalama yüzde 16 hedefleniyor. Tüm bu veriler bir araya getirildiğinde Merkez Bankası’nın beklenenden daha güçlü bir faiz indirimi yapma ihtimali ortaya çıkıyor. Nitekim piyasalar da bunu fiyatlamaya başlamış durumda.

Merkez Bankası faiz kararı sonrası piyasalarda ne olacak? Sefer Şener’den kritik Perşembe uyarısı!

Faiz indirimi gelirse sıkı duruş esner mi?

Prof. Dr. Sefer Şener: Hayır, böyle bir beklenti doğru olmaz. Merkez Bankası faiz indirse bile sıkılaşma politikasından taviz vermeyecektir. Makro ihtiyati tedbirler devam edecektir. Kredilerdeki sınırlandırmalar, aylık büyüme hedefleri gibi uygulamalar sürecek.

Yani politika faizinde indirim yapılabilir ama kredi muslukları tamamen açılmayacak. Bu çok önemli bir ayrım.

Merkez Bankası faiz kararı sonrası piyasalarda ne olacak? Sefer Şener’den kritik Perşembe uyarısı!

Faiz indirimi kredi faizlerine nasıl yansır?

Prof. Dr. Sefer Şener: Faiz indirimi olursa birkaç hafta içinde kredi faizlerinde bu indirime yakın oranlarda bir geri çekilme mutlaka olur. Taşıt, konut, ihtiyaç ve ticari kredilerde 1 – 1,5 puan civarında düşüşler görebiliriz.

Ancak burada belirleyici olan sadece faiz değil, makro ihtiyati tedbirlerdir. Bugün 10 milyon liralık bir ev almak istiyorsunuz ama banka size sadece 1 milyon lira kredi veriyor. Bu, krediyi sınırlandıran bir makro tedbirdir. Dolayısıyla faiz düşse bile kredi hacmi kontrollü kalacaktır.

Merkez Bankası faiz kararı sonrası piyasalarda ne olacak? Sefer Şener’den kritik Perşembe uyarısı!

Mevduat faizleri tarafında nasıl bir değişim olur?

Prof. Dr. Sefer Şener: Politika faizine paralel olarak mevduat faizlerinde de bir geri çekilme beklenir. Zaten Merkez Bankası adımlarına paralel olarak bu süreç başlamış durumda. Ancak kredi ve mevduat faizlerindeki yansıma oranı tamamen bankaların alacağı tavra ve karar metnindeki ‘sıkı duruş’ vurgusuna bağlı olacaktır.

Merkez Bankası faiz kararı sonrası piyasalarda ne olacak? Sefer Şener’den kritik Perşembe uyarısı!

Faiz kararının üzerinde etkisi olur mu?

Prof. Dr. Sefer Şener: Eskisi gibi çok sert bir etki beklememek gerekir. Ekonomi yönetiminin bu konuda net ve kararlı bir politikası var. Reel efektif kur bu yönetim göreve geldiğinde 59 seviyesindeydi, şu anda 70’ler civarında.

Kur politikasında temel yaklaşım, döviz kurunun enflasyona yakın bir oranda artması yönünde. Bu politikanın faiz indirim sürecinde de devam edeceğini görüyoruz.

Merkez Bankası rezervleri bu noktada çok güçlü bir tampon oluşturuyor. Muhtemelen bu hafta açıklanacak verilerle birlikte rezervler ilk kez 200 milyar doların üzerine çıkmış olacak.

Bu artışı sadece altın fiyatlarına bağlamamak lazım. Merkez Bankası son iki yıldır kararlı bir şekilde rezerv biriktiriyor. Bu kadar güçlü rezerv birikimi varken faiz kararının döviz kurları üzerinde ciddi bir baskı oluşturmasını beklemiyoruz.

Merkez Bankası faiz kararı sonrası piyasalarda ne olacak? Sefer Şener’den kritik Perşembe uyarısı!

Perşembe günkü kararın ardından piyasalar en çok hangi riski ya da fırsatı konuşacak?

Prof. Dr. Sefer Şener: Öncelikle döviz kurları üzerinde bir risk oluşup oluşmadığı tartışılır. Ardından kredi ve mevduat faizlerine indirimin ne ölçüde yansıdığı konuşulur.

Asıl önemli başlık ise ortaya çıkacak yeni finansmanın nereye gideceğidir. Bu para borsaya mı gidecek, farklı yatırım araçlarına mı yönlenecek? Büyük ihtimalle faiz indirimi sonrası en çok bu konu gündeme gelecek.

Ancak şunu da unutmamak gerekir; tüm bu başlıkların üzerinde küresel konjonktür var. ABD Başkanı Trump’ın açıklamaları, Davos’tan gelecek mesajlar son derece belirleyici. Altın fiyatlarında bunu net şekilde görüyoruz. Bugün itibarıyla 4.700 dolar seviyeleri aşılmış durumda. Dolayısıyla faiz kararı önemli ama küresel gelişmeler şu anda tüm piyasaların üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
2026 yılında para kazanmanın formülü belli! Sefer Şener'den tüketiciye çok çarpıcı uyarı
Milyonlarca çalışan bu hakkını bilmiyor! Murat Bal'dan geciken maaş, düşük gösterme, elden ödeme için çok kritik uyarı
ETİKETLER
#Ekonomi
#döviz kuru
#enflasyon
#merkez bankası
#kredi faizleri
#faiz indirimi
#faiz kararı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.