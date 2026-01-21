Merkez Bankası faiz kararı sonrası piyasalarda ne olacak? Sefer Şener’den kritik Perşembe uyarısı!

Merkez Bankası'nın faiz kararı perşembe günü belli olacak. Peki piyasaların faiz beklentisi ne yönde? Faiz indirimi gelirse kredi muslukları açılacak mı? Ya da piyasalarda Merkez Bankası kararı sonrası gündem ne olacak? İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş’a, faiz öngörüsünü ve beraberinde getireceği sonuçlarla ilgili çok önemli bilgiler verdi.

Merkez Bankası'nın faiz kararı perşembe günü belli olacak. Sizin beklentiniz ne yönde?

Prof. Dr. Sefer Şener: Piyasa beklentisi neredeyse konsensüs halinde 150 baz puanlık bir faiz indirimi yönünde. Dolayısıyla bizim beklentimiz de bu 150 baz puanlık faiz indirimine paralel. Ancak şunu da söylemek gerekir; ocak ayı itibarıyla enflasyonda ciddi bir düşüş bekleniyor. Bunun yanında döviz rezervleri gibi farklı unsurlar da var.

Bütün bunları göz önüne aldığımızda Merkez Bankası sürpriz bir kararla 200 baz puanlık bir indirim de yapabilir. Genel beklenti 150 baz puan ama bu veriler ışığında Merkez Bankası 200 baz puanlık bir indirim yaparsa bu piyasalar açısından çok büyük bir sürpriz olmayacaktır.

Bu beklentinin gerekçeleri neler?

Prof. Dr. Sefer Şener: Ocak ayı enflasyonunun şu anki görünüm itibarıyla yüzde 3 – 3,5 aralığında gelmesi bekleniyor. Eğer bu gerçekleşirse enflasyon daha ilk aydan yüzde 30’un altına düşmüş olacak. Politika faizi şu anda yüzde 38 seviyesinde. Doğal olarak enflasyon yüzde 30’un altına düştüğünde aradaki makas iyice açılacak.

Bu durumda Merkez Bankası’nın 200 baz puanlık bir indirime gitmesi de mümkün hale geliyor. Ancak tekrar altını çizelim; genel beklenti 150 baz puan.

Merkez Bankası sadece mevcut enflasyona mı bakıyor?

Prof. Dr. Sefer Şener: Faiz kararlarında esas olarak önümüzdeki 12 aylık enflasyon beklentisi dikkate alınıyor. Geçtiğimiz hafta Sayın Mehmet Şimşek’in açıklamalarını hatırlayalım; 2026 için enflasyon beklentisinin yüzde 19 seviyesinde olduğunu ifade etmişti.

Merkez Bankası anketlerinde hanehalkı ve reel sektör beklentileri yüzde 23 civarında. Orta Vadeli Program’da ise yüzde 13 – 19 aralığı, yani ortalama yüzde 16 hedefleniyor. Tüm bu veriler bir araya getirildiğinde Merkez Bankası’nın beklenenden daha güçlü bir faiz indirimi yapma ihtimali ortaya çıkıyor. Nitekim piyasalar da bunu fiyatlamaya başlamış durumda.

Faiz indirimi gelirse sıkı duruş esner mi?

Prof. Dr. Sefer Şener: Hayır, böyle bir beklenti doğru olmaz. Merkez Bankası faiz indirse bile sıkılaşma politikasından taviz vermeyecektir. Makro ihtiyati tedbirler devam edecektir. Kredilerdeki sınırlandırmalar, aylık büyüme hedefleri gibi uygulamalar sürecek.

Yani politika faizinde indirim yapılabilir ama kredi muslukları tamamen açılmayacak. Bu çok önemli bir ayrım.

Faiz indirimi kredi faizlerine nasıl yansır?

Prof. Dr. Sefer Şener: Faiz indirimi olursa birkaç hafta içinde kredi faizlerinde bu indirime yakın oranlarda bir geri çekilme mutlaka olur. Taşıt, konut, ihtiyaç ve ticari kredilerde 1 – 1,5 puan civarında düşüşler görebiliriz.

Ancak burada belirleyici olan sadece faiz değil, makro ihtiyati tedbirlerdir. Bugün 10 milyon liralık bir ev almak istiyorsunuz ama banka size sadece 1 milyon lira kredi veriyor. Bu, krediyi sınırlandıran bir makro tedbirdir. Dolayısıyla faiz düşse bile kredi hacmi kontrollü kalacaktır.

Mevduat faizleri tarafında nasıl bir değişim olur?

Prof. Dr. Sefer Şener: Politika faizine paralel olarak mevduat faizlerinde de bir geri çekilme beklenir. Zaten Merkez Bankası adımlarına paralel olarak bu süreç başlamış durumda. Ancak kredi ve mevduat faizlerindeki yansıma oranı tamamen bankaların alacağı tavra ve karar metnindeki ‘sıkı duruş’ vurgusuna bağlı olacaktır.

Faiz kararının döviz kuru üzerinde etkisi olur mu?

Prof. Dr. Sefer Şener: Eskisi gibi çok sert bir etki beklememek gerekir. Ekonomi yönetiminin bu konuda net ve kararlı bir politikası var. Reel efektif kur bu yönetim göreve geldiğinde 59 seviyesindeydi, şu anda 70’ler civarında.

Kur politikasında temel yaklaşım, döviz kurunun enflasyona yakın bir oranda artması yönünde. Bu politikanın faiz indirim sürecinde de devam edeceğini görüyoruz.

Merkez Bankası rezervleri bu noktada çok güçlü bir tampon oluşturuyor. Muhtemelen bu hafta açıklanacak verilerle birlikte rezervler ilk kez 200 milyar doların üzerine çıkmış olacak.

Bu artışı sadece altın fiyatlarına bağlamamak lazım. Merkez Bankası son iki yıldır kararlı bir şekilde rezerv biriktiriyor. Bu kadar güçlü rezerv birikimi varken faiz kararının döviz kurları üzerinde ciddi bir baskı oluşturmasını beklemiyoruz.

Perşembe günkü kararın ardından piyasalar en çok hangi riski ya da fırsatı konuşacak?

Prof. Dr. Sefer Şener: Öncelikle döviz kurları üzerinde bir risk oluşup oluşmadığı tartışılır. Ardından kredi ve mevduat faizlerine indirimin ne ölçüde yansıdığı konuşulur.

Asıl önemli başlık ise ortaya çıkacak yeni finansmanın nereye gideceğidir. Bu para borsaya mı gidecek, farklı yatırım araçlarına mı yönlenecek? Büyük ihtimalle faiz indirimi sonrası en çok bu konu gündeme gelecek.

Ancak şunu da unutmamak gerekir; tüm bu başlıkların üzerinde küresel konjonktür var. ABD Başkanı Trump’ın açıklamaları, Davos’tan gelecek mesajlar son derece belirleyici. Altın fiyatlarında bunu net şekilde görüyoruz. Bugün itibarıyla 4.700 dolar seviyeleri aşılmış durumda. Dolayısıyla faiz kararı önemli ama küresel gelişmeler şu anda tüm piyasaların üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.