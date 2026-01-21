Beyoğlu’nda korkunç olay! İngiliz profesör koltukta ölü bulundu

Kalyoncu Kulluğu Mahallesi’nde meydana gelen olayda 4 yıl önce Türkiye’ye gelen ve profesör olduğu iddia edilen John Paul Goss'un telefonu ve pasaportu çalındı. Goss, evsiz kalınca Taksim'de tanıştığı bir barmenin evinde kalmaya başladı. Civan Necmi G.’nin evinde 1 ay boyunca kalan Goss'un hareketsiz yattığını gören genç adam panikle sağlık ekiplerine haber verdi.

KAŞIK VE ŞIRINGA BULUNDU

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde John Paul Goss’un hayatını kaybettiğini belirledi. İhbar üzerine eve giren polis ekipleri, Goss’un kolunda kemer bağlı olduğunu tespit etti. Evde yapılan incelemelerde ise uyuşturucu madde enjekte edildiği değerlendirilen malzemeler, kaşık ve şırınga bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Goss’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TELEFONUNU VE PASAPORTUNU ÇALDIRMIŞ

Polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulan Civan Necmi G.’nin, bir eğlence mekanında barmen olarak çalıştığını, Goss’un evsiz kalması üzerine yaklaşık 1 aydır evinde misafir ettiğini, kendisinin madde bağımlısı olduğunu ve kısa süre önce telefon ile pasaportunu çaldırdığını söylediği öğrenildi. Civan Necmi G., olay günü gece saatlerinde birlikte alkol aldıklarını, saat 02.00 sıralarında yatmak için odasına geçtiğini, aynı gün saat 12.30’da Goss’u koltuk üzerinde yatar vaziyette gördüğünü ifade etti. Esnaf Rıza Kaya, "Uyuşturucudan ölmüş duyduğum kadarıyla. Yandaki binada ölü bulundu. Bakkala geliyordu. Bir şeyler alıyordu. Bir iki kere gördük" dedi.