İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran Sosyal Medya Sorumluluk Panelinde açıklamalarda bulunuyor. Burhanettin Duran sosyal medya mecralarının düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Burhanettin Duran'ın açıklamalarından satır başları:

Sosyal medya alanlarının etik kurallara ihtiyacı var. Sosyal medya içerikleri çocuklarımız ve gençlerimiz için risk içeriyor. Dijital dünyanın risklerinden korunmak için bilinç gerekli. Kamusal bir sorumluluk oluşturulmalı.

