İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan önemli açıklamalar

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran Sosyal Medya Sorumluluk Panelinde açıklamalarda bulunuyor. Burhanettin Duran sosyal medya mecralarının düzenlenmesi gerektiğini belirtti.
Burhanettin Duran'ın açıklamalarından satır başları:
Sosyal medya alanlarının etik kurallara ihtiyacı var. Sosyal medya içerikleri çocuklarımız ve gençlerimiz için risk içeriyor. Dijital dünyanın risklerinden korunmak için bilinç gerekli. Kamusal bir sorumluluk oluşturulmalı.
Son dakika haberinin detayları geliyor...