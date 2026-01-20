YPG'nin Türk bayrağına hain saldırısına sert tepki: Hesabı sorulacak!

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, YPG'li teröristlerin ve yandaşlarının Türk bayrağına yaptığı hain saldırıya tepki gösterdi. Burhanettin Duran yapılan hain saldırının hesabının sorulacağını belirtti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran şu ifadeleri kullandı:

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan hain saldırı, milletimizin huzuruna yönelmiş, terörle mücadele kapsamındaki gelişmeleri hedef alan açık bir provokasyondur.

KARŞILIK BULACAK!

Bu tür eylemleri planlayan ve icra edenler bilmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğine yönelik her tehdit ve mukaddesatımıza yönelik her alçaklık, en kararlı şekilde karşılık bulacaktır.

Söz konusu saldırıyla, terörsüz Türkiye hedefini sabote etmeye yönelik karanlık odakların bir kez daha devreye girdiği görülmektedir. Bu girişimler, ne devletimizin kararlılığını zayıflatabilecek ne de milletimizin birlik ve beraberliğine zarar verebilecektir.

Olayla ilgili olarak ilgili kurumlarımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Bu hain teşebbüsün failleri ve arkasındaki yapılar, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde tespit edilerek gerekli tüm adli ve idari işlemler gecikmeksizin uygulanacaktır. Hiçbir saldırı ve provokasyon cezasız kalmayacaktır.

35 KİŞİ TUTUKLANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, söz konusu olay hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tunç'un açıklamaları şu şekilde:

Mardin Nusaybin–Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak girişimi lanetliyorum.

Bu menfur olayla ilgili olarak Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır.

Diğer yandan; Suriye’nin Halep kentinde Hükümet güçleri ile SDG/YPG terör örgütü arasındaki çatışmalar bahane edilerek ülkemizde gerçekleştirilen eylemlerle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca soruşturmalar devam etmektedir.

Bu kapsamda 356 şüpheli hakkında soruşturma yapılmış, 35 şüpheli tutuklanmış, 45 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmış, 77 kişinin gözaltı işlemleri ise devam etmektedir.

Devletimizin egemenliğine ve toplumsal huzurumuza yönelen hiçbir saldırı, hiçbir provokasyon cezasız kalmayacaktır.

https://x.com/omerrcelik/status/2013616684205015445

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Türk bayrağına saldırıyla ilgili konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz. SDG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir'' dedi.