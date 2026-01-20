Menü Kapat
TGRT Haber
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Gündem
Avatar
Editor
 Murat Makas

YPG'nin Türk bayrağına hain saldırısına sert tepki: Hesabı sorulacak!

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG yandaşlarınca, Türk bayrağına hain saldırı yapıldı. Suriye / Kamışlı tarafından gelen bir grup sınır kapısındaki Türk bayrağını indirdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ''hesabı sorulacak'' dedi.

YPG'nin Türk bayrağına hain saldırısına sert tepki: Hesabı sorulacak!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.01.2026
17:08
|
GÜNCELLEME:
20.01.2026
18:17

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, YPG'li teröristlerin ve yandaşlarının Türk bayrağına yaptığı hain saldırıya tepki gösterdi. Burhanettin Duran yapılan hain saldırının hesabının sorulacağını belirtti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran şu ifadeleri kullandı:

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan hain saldırı, milletimizin huzuruna yönelmiş, terörle mücadele kapsamındaki gelişmeleri hedef alan açık bir provokasyondur.

YPG'nin Türk bayrağına hain saldırısına sert tepki: Hesabı sorulacak!

KARŞILIK BULACAK!

Bu tür eylemleri planlayan ve icra edenler bilmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğine yönelik her tehdit ve mukaddesatımıza yönelik her alçaklık, en kararlı şekilde karşılık bulacaktır.

Söz konusu saldırıyla, terörsüz Türkiye hedefini sabote etmeye yönelik karanlık odakların bir kez daha devreye girdiği görülmektedir. Bu girişimler, ne devletimizin kararlılığını zayıflatabilecek ne de milletimizin birlik ve beraberliğine zarar verebilecektir.

Olayla ilgili olarak ilgili kurumlarımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Bu hain teşebbüsün failleri ve arkasındaki yapılar, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde tespit edilerek gerekli tüm adli ve idari işlemler gecikmeksizin uygulanacaktır. Hiçbir saldırı ve provokasyon cezasız kalmayacaktır.

35 KİŞİ TUTUKLANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, söz konusu olay hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tunç'un açıklamaları şu şekilde:

Mardin Nusaybin–Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak girişimi lanetliyorum.

Bu menfur olayla ilgili olarak Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır.

Diğer yandan; Suriye’nin Halep kentinde Hükümet güçleri ile SDG/YPG terör örgütü arasındaki çatışmalar bahane edilerek ülkemizde gerçekleştirilen eylemlerle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca soruşturmalar devam etmektedir.

Bu kapsamda 356 şüpheli hakkında soruşturma yapılmış, 35 şüpheli tutuklanmış, 45 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmış, 77 kişinin gözaltı işlemleri ise devam etmektedir.

Devletimizin egemenliğine ve toplumsal huzurumuza yönelen hiçbir saldırı, hiçbir provokasyon cezasız kalmayacaktır.

YPG'nin Türk bayrağına hain saldırısına sert tepki: Hesabı sorulacak!

https://x.com/omerrcelik/status/2013616684205015445

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Türk bayrağına saldırıyla ilgili konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz. SDG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir'' dedi.

Suriye'de orduyla başa çıkamayan terör örgütü YPG sivilleri katlediyor! Çatışmalar sürüyor
#Gündem
