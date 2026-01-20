Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

Suriye'de orduyla başa çıkamayan terör örgütü YPG sivilleri katlediyor! Çatışmalar sürüyor

Suriye ordusu ile terör örgütü YPG arasındaki ateşkes askıya alındı, çatışmalar yeniden başladı. Terör örgütü mensuplarının katliamları ise devam ediyor. Haseke kırsalında bölgeyi terk etmeye çalışan 10 sivilin cansız bedeni bulundu.

AA
AA
|
GİRİŞ:
20.01.2026
15:13
|
GÜNCELLEME:
20.01.2026
15:13

Terör örgütü 'nin ateşkesi delmesiyle ordusu operasyonlara yeniden başladı. şehrinde çatışmalar sürerken, terör örgütü mensupları sivilleri de hedef alıyor. Bölgeden ayrılmaya çalışan aileler, terör örgütü YPG tarafından katledildi.

Suriye'de orduyla başa çıkamayan terör örgütü YPG sivilleri katlediyor! Çatışmalar sürüyor

Terör örgütünün, Mükmin Köyü çevresinde bulunan ve dün boşalttığı kontrol noktası yakınında yaşandığı ortaya çıkan saldırıda, 2 araçta bulunan ikisi kadın, ikisi çocuk olmak üzere 10 sivilin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Suriye'de orduyla başa çıkamayan terör örgütü YPG sivilleri katlediyor! Çatışmalar sürüyor

Bölgedeki Suriye ordusu yetkilileri, saldırının bölge halkının yerlerinden ayrılmasını istemeyen örgüt unsurlarınca yapıldığını belirtti.

Suriye'de orduyla başa çıkamayan terör örgütü YPG sivilleri katlediyor! Çatışmalar sürüyor

ATEŞKES ASKIDA ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Suriye'deki ve Tam Entegrasyon Anlaşması kapsamında Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin doğusundaki ilerleyişi sırasında Haseke ili çevresinde ve Ayn el-Arab'ın güneyinde terör örgütü unsurlarıyla yaşanan ve sabah saatlerinde duran çatışmalar yeniden başladı.

Sabah saatlerinde sükunetin hakim olduğu Haseke ili çevresinde Suriye güçleri ile YPG unsurları arasında TSİ 12.15'te yer yer çatışmalar başladı.

Suriye'de orduyla başa çıkamayan terör örgütü YPG sivilleri katlediyor! Çatışmalar sürüyor

Çatışmalar Haseke'nin güney doğusunda yer alan Abdülaziz Dağı çevresinde yaşanıyor. Suriye ordusu, biri Haseke kent merkezi girişi olmak üzere 4 noktada konuşlanmış durumda.

Suriye ordusunun, Fırat Nehri'nin doğusundaki ilerleyişi sırasında Haseke ilinin güneyindeki Kabur Barajı da kontrol altına alındı.

Suriye'de orduyla başa çıkamayan terör örgütü YPG sivilleri katlediyor! Çatışmalar sürüyor

AYN EL-ARAB HATTI

Suriye ordusu, Şam yönetimiyle YPG arasında varılan anlaşma kapsamında Haseke ve Ayn el-Arab'ın kontrolünü almak için ilerleyişini sürdürmüştü.

Şam yönetimiyle, terör örgütü YPG arasında 18 Ocak'ta varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nda terör örgütünün işgalindeki Haseke ilindeki tüm sivil kurumların, Suriye devletinin kurumları ve idari yapılarına entegre edilmesi öngörülüyor.

Suriye'de orduyla başa çıkamayan terör örgütü YPG sivilleri katlediyor! Çatışmalar sürüyor

Anlaşmada ayrıca, Ayn el-Arab bölgesinden ağır askeri varlığın çekilmesi, kentin sakinlerinden oluşan bir güvenlik gücünün kurulması ve idari olarak Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı yerel bir polis teşkilatının kurulmasına dair bir madde yer alıyor.

Suriye Ordusu Şeddadi’ye girdi: YPG hapishanedeki DEAŞ’lıları serbest bıraktı
Suriye'de ateşkesin ardından terör örgütü YPG'ye Haseke'de katliam soruşturması
#suriye
#haseke
#ateşkes
#ypg
#Terör Örgütü Üyesi
#Çatışmalar
#Dünya
