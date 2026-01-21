Otobüste tartıştığı genci tekme tokat dövdü: O anlar kamerada!

Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Alaşar Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi üzerinde 91/G numaralı otobüste yaşanan olayda, otobüs içinde tartışmaya başlayan İsmail T. (23) ile Mümin E. (32) arasında tansiyon yükseldi. Asabi tavırlar sergileyen Mümin E., tartıştığı genci tekme tokat otobüsün içinde darp etti. İhbar üzerine harekete geçen ekipler o şüpheliyi kısa sürede yakalarken, hastaneye kaldırılan İsmail T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emniyete götürülen şüphelinin ifadesinde "Komutanıma bıçak çekmişsin, ben komutanımı koruyorum" dediği ve akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşıldı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.