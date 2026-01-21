Esat Yontuç kimdir, aslen nereli? Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç tutuklandı mı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonlarda gözaltılar devam ediyor. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde Bilal Hanci, Mehmet Üstündağ, İbrahim Barut gibi isimlere gözaltı kararı çıkmıştı. Operasyon kapsamında soruşturma devam ederken gözaltı kararı alınan isimlere bir yenisi daha eklendi. Acun Medya Genel Koordinatörü olan Esat Yontuç’un yurtdışında olduğu tespit edilirken hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Peki Esat Yontuç kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte, Esat Yontuç’un kariyeri…

ESAT YONTUNÇ GÖZALTINA MI ALINDI?

Acun Medya Genel Koordinatörü olan Esat Yontuç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aranıyor. Esat Yontuç’un Türkiye’de olmadığı tespit edilirken yurtdışındaki Yontuç hakkında yakalama kararı alındı.

ESAT YONTUNÇ KİMDİR?

5 Mayıs 1969 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Esat Yontuç, orta ve lise eğitimini Moda Kolesi’nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Antropoloji bölümünden mezun olmuştur.

Acun Ilıcalı’nın kariyerinde dönüm noktalarından birisi olan Esat Yontuç, Acun Medya’da Genel Koordinatörlük görevi yapmaktadır.

Ilıcalı’nın çocukluk yıllarından gelen bir tanışıklığı bulunan Esat Yontuç, Acun Firar’da programına kameraman olarak çalışmıştır.

2004 yılından bu yana genel koordinatörlük görevi yapan Yontuç, Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz, Var Mısın Yok Musun, Fear Factor, Rising Star Türkiye ve 3 Adam programlarının yapım aşamasında görev almıştır.

ESAT YONTUÇ HAYATI

Esat Yontuç, 2017 yılında moda tasarımcısı Hande Gülşen’le hayatını birleştirmiştir. Çiftin bu evlilikten 2019 yılında ilk çocukları olan Esathan dünyaya gelmiştir.