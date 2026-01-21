Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Esat Yontuç kimdir, aslen nereli? Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç tutuklandı mı?

Acun Medya’da Genel Koordinatörlük yapan ve Acun Ilıcalı’nın yakın arkadaşı olan Esat Yontuç hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında adı geçen isimlerden birisi olan Esat Yontunç’un hayatı gündem oldu. 2002 yılında Acun Ilıcalı ile beraber “Acun Firarda” programını hazırlayan Esat Yontunç, Yok Böyle Dans, Fear Factor, Var Mısın Yok Musun, Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz ve diğer birçok televizyon programının genel koordinatörlüğünü üstlenmişti. Yapımcı kimliğiyle tanınan Esat Yontunç aslen İstanbulludur. Peki Esat Yontuç tutuklandı mı, gözaltına mı alındı? İşte, Esat Yontuç’un hayatı…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Esat Yontuç kimdir, aslen nereli? Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç tutuklandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.01.2026
saat ikonu 14:22
|
GÜNCELLEME:
21.01.2026
saat ikonu 14:22

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonlarda gözaltılar devam ediyor. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde Bilal Hanci, Mehmet Üstündağ, İbrahim Barut gibi isimlere gözaltı kararı çıkmıştı. Operasyon kapsamında soruşturma devam ederken gözaltı kararı alınan isimlere bir yenisi daha eklendi. Acun Medya Genel Koordinatörü olan Esat Yontuç’un yurtdışında olduğu tespit edilirken hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Peki Esat Yontuç kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte, Esat Yontuç’un kariyeri…

ESAT YONTUNÇ GÖZALTINA MI ALINDI?

Acun Medya Genel Koordinatörü olan Esat Yontuç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aranıyor. Esat Yontuç’un Türkiye’de olmadığı tespit edilirken yurtdışındaki Yontuç hakkında yakalama kararı alındı.

ESAT YONTUNÇ KİMDİR?

5 Mayıs 1969 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Esat Yontuç, orta ve lise eğitimini Moda Kolesi’nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Antropoloji bölümünden mezun olmuştur.

Acun Ilıcalı’nın kariyerinde dönüm noktalarından birisi olan Esat Yontuç, Acun Medya’da Genel Koordinatörlük görevi yapmaktadır.

Ilıcalı’nın çocukluk yıllarından gelen bir tanışıklığı bulunan Esat Yontuç, Acun Firar’da programına kameraman olarak çalışmıştır.

2004 yılından bu yana genel koordinatörlük görevi yapan Yontuç, Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz, Var Mısın Yok Musun, Fear Factor, Rising Star Türkiye ve 3 Adam programlarının yapım aşamasında görev almıştır.

Esat Yontuç kimdir, aslen nereli? Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç tutuklandı mı?

ESAT YONTUÇ HAYATI

Esat Yontuç, 2017 yılında moda tasarımcısı Hande Gülşen’le hayatını birleştirmiştir. Çiftin bu evlilikten 2019 yılında ilk çocukları olan Esathan dünyaya gelmiştir.

Esat Yontuç kimdir, aslen nereli? Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç tutuklandı mı?

ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.