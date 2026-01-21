Bugün maç var mı, hangi? 21 Ocak bu akşam oynanacak maçlar

Kategoriler
Dünyanın her yerinden takip edilen liglerde bugün hangi maçlar oynanacak belli oldu. Heyecanla beklenen karşılaşmaların saati ve kanalı da belli oldu.
Futbol | 15:00 | Fenerbahçe - Eyüpspor | TFF Elit U15 Ligi | FB TV
Futbol | 20:30 | Damac - Al Nassr | Suudi Arabistan Pro Lig | S Sport Plus
Futbol | 20:45 | Galatasaray - Atletico Madrid | UEFA Şampiyonlar Ligi | TRT 1
Futbol | 20:45 | Karabağ - Eintracht Frankfurt | UEFA Şampiyonlar Ligi | CBC Sport | tabii Spor
Futbol | 20:45 | AZ Alkmaar - Excelsior | Hollanda Eredivisie | Tivibu Spor 1
Futbol | 22:30 | Lazio - Roma | İtalya Kadınlar Kupası | W-Sport
Futbol | 23:00 | Atalanta - Athletic Bilbao | UEFA Şampiyonlar Ligi | tabii Spor 6
Futbol | 23:00 | Bayern Münih - St. Gilloise | UEFA Şampiyonlar Ligi | tabii Spor 3
Futbol | 23:00 | Chelsea - Pafos | UEFA Şampiyonlar Ligi | tabii Spor 4
Futbol | 23:00 | Juventus - Benfica | UEFA Şampiyonlar Ligi | CBC Sport | tabii Spor
Futbol | 23:00 | Marsilya - Liverpool | UEFA Şampiyonlar Ligi | tabii Spor 1
Futbol | 23:00 | Newcastle - PSV | UEFA Şampiyonlar Ligi | tabii Spor 5
Futbol | 23:00 | Slavia Prag - Barcelona | UEFA Şampiyonlar Ligi | tabii Spor 2