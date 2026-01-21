Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
 | Ömer Faruk Dogan

Dünyanın ilk ticari uzay istasyonu için geri sayım: Haven-1 montaj hattına girdi

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) emekliye ayrılmasına sayılı yıllar kala özel sektörün uzay yarışındaki iddialı oyuncusu Vast, 2027'de fırlatılması planlanan Haven-1 istasyonunun montaj sürecini başlattı.

Murat Makas
21.01.2026
saat ikonu 14:15
21.01.2026
saat ikonu 14:15

Yirmi yılı aşkın süredir uzayda yaşamak isteyen insanlar için tek bir adres bulunuyordu: Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS). Ancak düşük Dünya yörüngesine yeni ve özel bir "sığınak" taşınmaya hazırlanıyor. Havacılık ve uzay şirketi Vast, Haven-1 istasyonunun son montaj işlemleri için resmen "temiz odaya" alındığını duyurdu.

Şirketin Long Beach'teki genel merkezinde yürütülen çalışmalarda, istasyonun parçaları en ufak bir toz zerresini veya saç telini bile dışarıda tutacak şekilde tasarlanmış özel bir ortama taşındı. Zira karmaşık yapıdaki bir uzay istasyonu inşa edilirken, başıboş bir kirpik veya mikroskobik deri parçası bile hassas bilimsel cihazlarda kısa devreye ya da kirlenmeye yol açabiliyor.

India Today'in haberine göre, halihazırda görev yapan ISS'in yaşlanması nedeniyle yörüngeye yeni bir istasyon yerleştirilmesi hayati önem taşıyor. Vast ise 2027 yılının başlarında dünyanın ilk ticari uzay istasyonu olan Haven-1'i fırlatmaya hazırlanıyor.

Dünyanın ilk ticari uzay istasyonu için geri sayım: Haven-1 montaj hattına girdi

HAVEN-1 İSTASYONUNUN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Haven-1, devasa bir kompleksten ziyade dört kişilik bir mürettebat için tasarlanmış bağımsız bir istasyon olarak karşımızda duruyor. Aynı zamanda an yılın sonunda yaşlanan ISS'in yerini alması hedeflenen çok daha büyük bir proje olan Haven-2 için deyim yerindeyse bir "deneme sürüşü" niteliği taşıyor.

Ekip, 2025'in sonlarında güç ve navigasyon sistemlerinin uzay boşluğunun zorlu koşullarında çalıştığını kanıtlayan daha küçük bir test yatağı olan Haven Demo'nun başarısını kutlamıştı.

Dünyanın ilk ticari uzay istasyonu için geri sayım: Haven-1 montaj hattına girdi

MÜHENDİSLERDEN ÜÇ AŞAMALI OPERASYON

Kaliforniya'daki ultra temiz genel merkezde mühendisler, Haven-1'i hayata geçirmek adına üç ayrı aşamadan oluşan bir süreç yürütüyor: Sterilite, istasyonun düşünme yeteneğinin güvenceye alınması ve koruyucu zırhın sağlanması.

Teknisyenler şu sıralar, havayı solunabilir tutacak yaşam destek sistemleri için basınçlı tesisatları ve istasyonu doğru yörüngede tutacak itki tüplerini içeren altyapıyı yerleştiriyor. Sıvı sistemleri güvence altına alındıktan sonra odak noktası istasyonun "beynine" kayacak. İkinci aşamada, istasyonun düşünmesini ve iletişim kurmasını sağlayan aviyonik ve rehberlik sistemlerinin kurulumu gerçekleştirilecek.

Son aşamada ise uzay çöplerine karşı koruyucu zırh görevi gören dış kabuk ekleniyor. Mühendisler güneş ışığını enerjiye dönüştürecek panelleri monte ediyor ve yapıyı astronotlar için bir ev haline getirecek iç konfor detaylarını ekliyor.

Dünyanın ilk ticari uzay istasyonu için geri sayım: Haven-1 montaj hattına girdi

MALİYETLER ON KAT DÜŞTÜ

Uzay artık sadece devlet kurumlarının tekelinde değil. Neredeyse her şeyi kendi bünyesinde üreterek üretim maliyetlerini on kat düşürmeyi başaran Vast, özel şirketlere ve uluslararası ortaklara dünyada üretilmesi imkansız malzemeleri üretmek veya tıbbi araştırmalar yapmak için uygun fiyatlı bir alan sunmayı vadediyor.

Montaj tamamlandığında istasyon, 2026 yılının sonlarında NASA'nın Neil Armstrong Test Tesisi'ne gönderilecek. Yapı burada, yörünge yolculuğunun şiddetli sarsıntılarına dayanıp dayanamayacağını görmek adına zorlu testlerden geçirilecek. Vast CEO'su Max Haot, Haven-1'in uçuş testinden geçmiş gerçek bir donanım olduğunu vurguladı.

