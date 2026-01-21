Netflix–Warner Bros anlaşmasında yeni gelişme: Nakit ödenecek

Kategoriler
Netflix ile Warner Bros. Discovery arasında revize edilen satın alma anlaşmasının tüm bedelinin nakit olarak ödeneceği açıklandı. İşlem değeri ise WBD hissesi başına 27,75 dolar seviyesinde korunuyor.
Netflix ile Warner Bros. Discovery (WBD), uzun süredir gündemde olan satın alma sürecine ilişkin ortak bir açıklama yaptı. Buna göre, revize edilen anlaşmada ödeme yapısı tamamen nakde çevrildi. Daha önce duyurulan değerleme de değişmedi; işlem, WBD hissesi başına 27,75 dolar üzerinden gerçekleştirilecek.
Şirketler, satın almanın Netflix’in mevcut nakit varlıkları, kredi olanakları ve taahhüt edilmiş finansman kaynaklarının bir kombinasyonuyla finanse edileceğini vurguladı.
Açıklamada dikkat çeken bir diğer başlık hissedarlar oldu. WBD’nin planlanan ayrışmasının ardından, hissedarların Discovery Global hisselerinden doğacak ek değerden de pay alacağı belirtildi. Yani süreç sadece satış bedeliyle sınırlı değil; hissedarlar açısından ek bir değer kapısı da aralanmış durumda.
Revize edilen yapının, işlemi daha basit ve anlaşılır hale getirdiği ifade ediliyor. Bu sadeleşmenin, WBD hissedarları için değer kesinliğini artırdığı ve oylama sürecini hızlandırdığına dikkat çekildi. Yeni takvime göre, WBD hissedarlarının önerilen işlem için Nisan 2026’ya kadar oy kullanması bekleniyor.
Bu hızlandırılmış süreci desteklemek amacıyla WBD, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na, yani SEC’e gerekli bilgilendirme belgesini de sunmuş durumda.
Daha önce duyurulduğu üzere WBD, Warner Bros. ve Discovery Global olmak üzere iki ayrı halka açık şirkete ayrılacak. Bu ayrışmanın, Netflix’in Warner Bros.’u satın almasından önce, yaklaşık 6 ila 9 ay içinde tamamlanması planlanıyor.
Revize edilen tamamı nakit satın alma işlemi, hem Netflix hem de WBD yönetim kurulları tarafından oy birliğiyle onaylandı.
İşlemin tamamlanması; Discovery Global ayrışmasının sonuçlanması, gerekli düzenleyici onayların alınması, WBD hissedarlarının onayı ve diğer olağan kapanış koşullarına bağlı olacak. Taraflar, rekabet otoriteleriyle temasların sürdüğünü ve düzenleyici kurumlarla yakın iş birliği içinde çalışıldığını da özellikle vurguluyor.
Netflix, 5 Aralık 2025’te Warner Bros.’u; film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO’yu kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam işletme değeri üzerinden satın almak üzere WBD ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.
Bu açıklamanın ardından medya ve eğlence şirketi Paramount, WBD için karşı teklifler sunmuştu. WBD Yönetim Kurulu, 17 Aralık 2025’te hissedarlara Paramount’un teklifinin reddedilmesini ve Netflix anlaşmasının desteklenmesini önermişti.