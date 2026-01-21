Netflix–Warner Bros anlaşmasında yeni gelişme: Nakit ödenecek

Bu hızlandırılmış süreci desteklemek amacıyla WBD, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na, yani SEC’e gerekli bilgilendirme belgesini de sunmuş durumda.

YÖNETİM KURULLARINDAN OY BİRLİĞİYLE ONAY

Daha önce duyurulduğu üzere WBD, Warner Bros. ve Discovery Global olmak üzere iki ayrı halka açık şirkete ayrılacak. Bu ayrışmanın, Netflix’in Warner Bros.’u satın almasından önce, yaklaşık 6 ila 9 ay içinde tamamlanması planlanıyor.

Revize edilen tamamı nakit satın alma işlemi, hem Netflix hem de WBD yönetim kurulları tarafından oy birliğiyle onaylandı.