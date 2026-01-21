iPhone 18 ne zaman çıkacak belli oldu mu? Yeni tasarımı ve özellikleri dikkat çekti

iPhone 18 Pro'nun tasarım detayları sızdırılırken kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok kişinin tasarımını ve rengini beğendiği modelin ne zaman satışa çıkacağı da araştırıldı.

İPHONE 18 NE ZAMAN ÇIKACAK BELLİ OLDU MU?

Front Page Tech editörü Jon Prosser, yayınladığı son videoda Apple'ın gelecek nesil amiral gemisi iPhone 18 Pro'ya ait olduğu tahmin edilen modelin detaylarını paylaştı. Bordo, kahverengi ve mor renkleri ile beğeni toplayan modelin satışa çıkacağı tarih henüz belli olmazken Apple, henüz modeli resmi olarak da duyurmadı.

İPHONE 18 TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple’ın 2026’da tanıtması beklenen iPhone 18 Pro serisi, donanım tarafında önemli yeniliklerle gelecek. iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max modelleri, TSMC’nin 2 nanometre üretim süreciyle geliştirilen yeni A20 Pro işlemciden güç alacak. Bu çipte WMCM paketleme teknolojisi ile birlikte, daha yüksek verimlilik sunan süper yüksek performanslı metal-yalıtkan-metal (SHPMIM) kapasitörler kullanılacak.