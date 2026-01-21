Kritik uyarı: Altın ve gümüş fiyatları için yol ayrımı geldi

Kategoriler
BNP Paribas Emtia Stratejisi Direktörü David Wilson’a göre küresel belirsizlikler altını yeni rekorlara taşıyor. Gümüşte ise 100 dolar sonrası sert bir düzeltme riski var.
Küresel piyasalarda belirsizlik arttıkça, güvenli liman arayışı da hız kazanıyor. Bu tabloyu yakından izleyen isimlerden biri olan BNP Paribas Emtia Stratejisi Direktörü David Wilson, altın ve gümüş piyasalarına dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.
Wilson, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, altın fiyatlarındaki yükselişin arkasındaki temel dinamiğin belirsizlik olduğunu söyledi. Jeopolitik gerilimler ve küresel ekonomide süren kırılganlıkların yatırımcıyı güvenli limanlara yönelttiğini belirten Wilson, bu eğilimin altın talebini canlı tuttuğunu vurguladı.
“Altın belirsizlikten beslenir,” diyen Wilson, son bir yılda art arda gelen rekorların tesadüf olmadığını savundu. Kasım ayında 5.000 dolar tahmininin oldukça iddialı göründüğünü hatırlatan deneyimli stratejist, gelinen noktada fiyatların 4.700 dolar civarında seyrettiğine dikkat çekti. Açıkçası, ona göre 5.000 dolar artık uzak bir hayal değil, oldukça yakın bir hedef.
Gümüş tarafında ise tablo biraz daha farklı. Wilson, 2025’te yaşanan fiziksel arz sıkıntılarının fiyatları güçlü bir ralliye taşıdığını hatırlattı.. Ancak bu sorunların yavaş yavaş çözülmeye başlamasıyla birlikte kiralama oranlarında hızlı bir gerileme yaşandığını da ekliyor.
Gümüş piyasasının altına kıyasla daha sığ ve likiditesi daha düşük olduğuna işaret eden Wilson, bu durumun sert fiyat hareketlerini beraberinde getirebileceği uyarısında bulundu. Ona göre gümüş 100 dolar seviyesini gördüğünde, spekülatif yatırımcıların kâr satışlarına yönelmesi işten bile değil. Yani, güçlü bir yükselişin ardından ani ve sert bir geri çekilme ihtimali masada duruyor.