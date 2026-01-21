Kritik uyarı: Altın ve gümüş fiyatları için yol ayrımı geldi

Gümüş piyasasının altına kıyasla daha sığ ve likiditesi daha düşük olduğuna işaret eden Wilson, bu durumun sert fiyat hareketlerini beraberinde getirebileceği uyarısında bulundu. Ona göre gümüş 100 dolar seviyesini gördüğünde, spekülatif yatırımcıların kâr satışlarına yönelmesi işten bile değil. Yani, güçlü bir yükselişin ardından ani ve sert bir geri çekilme ihtimali masada duruyor.