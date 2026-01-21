Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
MSB işçi alımı kura sonuç sorgulama sayfası 2026! MSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İşte, asıl ve yedek sorgulama ekranı

Milli Savunma Bakanlığı 1.113 işçi alımı kura çekimi tamamlandı. Bakanlık bünyesinde farklı illerde istihdam edilecek işçilerin alımı için sınav düzenlenecek. Sınava katılmaya hak kazananlar ise kura çekimi yöntemiyle belirlendi. MSB işçi alımı kura sonucu sorgulama ekranı personeltemin.msb.gov.tr adresinden erişime açılacak. MSB işçi alımı kura sonuçları 2026, isim listesi şeklinde duyurulacak. Sonuçlar ilan edildikten sonra adaylar belirlenen tarihler doğrultusunda istenen belgeleri, ilgili kuruma teslim edecek. Başvuru şartlarını sağlamayan, geçersiz belge ve bilgi beyanında bulunanların yerine yedek adaylar davet edilecek. Peki 2026 MSB işçi alımı kura sonuçları 2026 açıklandı mı? İşte, MSB işçi alımı asıl/yedek sorgulama ekranı

MSB işçi alımı kura sonuç sorgulama sayfası 2026! MSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İşte, asıl ve yedek sorgulama ekranı
işçi alımı başvuruları Aralık ayında tamamlanırken yoğun ilgi görmüştü. Bakanlık bünyesinde İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Sakarya, Eskişehir, Kayseri, Çanakkale ve diğer birçok ilde alımlar gerçekleştirilecek. Aşçı, kuru temizleme, fırın işçisi, tesisatçı, boyacı, elektrikçi, bahçıvan, saatçi, camcı, badanacı, ofset baskı operatörü gibi kadrolara yapılacak alımlar yöntemiyle belirleniyor. MSB işçi alımı kura çekimi bugün (21 Ocak) tarihinde gerçekleştiriliyor. Kura sonuçlarına göre sınava girmeye hak kazananlar adaylara yönelik belge kontrolleri yapılacak. Başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen veya yanıltıcı belge veren adayların müracaatları olumsuz değerlendirilecek. MSB işçi alımı asıl/yedek sonuçlar duyurulduktan sonra sınav tarihleri ayrıca ilan edilecek. Peki MSB işçi alımı kura canlı yayını nereden izlenir? İşte, MSB işçi alımı kura sonucu isim listesi sorgulama ekranı…

MSB 1.113 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Milli Savunma Bakanlığı 1.113 işçi alımı kura çekimi bugün saat 10.00'da başladı. Noter huzurunda yapılan kura sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. Kuraya katılanlar asıl/yedek durumlarını isim listesi şeklinde görüntüleyebilecek. İŞKUR MSB işçi alımı sonuçları personeltemin.msb.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuçlar açıklandıktan sonra adaylar aşağıdaki bağlantı üzerinden doğrudan sorgulama ekranına gidebilirler. Kura sonuçları güncel duyurular kısmından ilan edilecek.

MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN BİLGİSİ 2026

Milli Savunma Bakanlığı 1.113 işçi alımı kura çekimi Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığı’nda gerçekleştiriliyor. 21 Ocak 2026 Çarşamba günü kura çekimi saat 10.00’da noter huzurunda yapılacak. Kura çekiminin canlı yayınlanmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

MSB işçi alımı kura sonuç sorgulama sayfası 2026! MSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İşte, asıl ve yedek sorgulama ekranı

MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

MSB işçi alımı kura çekimi tamamlandıktan sonra hak sahipleri asıl ve yedek adaylar, isim listesi şeklinde duyurulacak. Asıl olarak belirlenen adaylar, sınavlara katılmaya hak kazanacak. Başvuru şartlarını sağlamayan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren adayların yerine ise yedek adaylar davet edilecek.

Kura sonucunda belirlenen sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır. Kura sonuçları kura çekimi tamamlandıktan sonra saat 20.00'a kadar paylaşışması bekleniyor.

ADAYLARA BELGE KONTROLÜ YAPILACAK

Kura sonuçlarına göre sınavlara katılmaya hak kazanan adaylara ilanda belirtilen koşulları sağlayıp sağlamadığına ilişkin belgeler istenecek. Eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge ve bilgileri kontrol edilecek. Belge kontrolü tarihleri ve yerleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet sayfasından ilan edilecektir. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı çağrılacaktır. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecektir.

MSB işçi alımı kura sonuç sorgulama sayfası 2026! MSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İşte, asıl ve yedek sorgulama ekranı

MSB İŞÇİ ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

MSB 1.113 sürekli işçi alımı iş güvenliği uzmanı, uçak elektronik sistemleri bakım onarımcısı, aşcı, kuru temizleme, fırın işçisi, kalorifer tesisat onarımcısı, sıhhi tesisatçı, boyacı ve badanacı, motorcu, ofset baskı operatörü, kaynakçı, elektrikçi, iş makinaları operatörü (hafif), camcı, saatçi, bahçivan ve fayançı gibi meslek dallarına yapılacak.

#milli savunma bakanlığı
#kura çekimi
#Msb İşçi Alımı
#Belge Kontrolü
#Asıl/yedek Sonuçlar
#Ekonomi
