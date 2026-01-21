Yağmurlu havada çocuklarını dilendirdi, tepki gösteren vatandaşa söyledikleri ise şoke etti: O anlar kamerada!

İstanbul Beylikdüzü'nde geçtiğimiz Pazartesi günü yaşanan olayda, anneleri olduğu iddia edilen bir kadın, 2 çocuğunu yağmurlu ve soğuk havada zorla dilendirdi. O sırada durumu gören bir vatandaş önce çocuklara poğaça verdi, ardından ise çocuklara üzüldüğünü belirterek kadınla konuşmak istedi. "Çocuklar üşüyor, neden eve götürmüyorsun" diyerek tepki gösteren adam, kadından hiç beklemediği bir cevap aldı. Önce bağırarak adamları kovmaya çalışan kadın, ardından ise "Seni sapık diyerek dövdürürüm, beni rahat bırak" diyerek tehditte bulundu. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.