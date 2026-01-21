Menü Kapat
TGRT Haber
 TGRT Haber

TRT 1 CANLI Galatasaray maçı şifresiz frekans ayarlama! Atletico Madrid maçı şifresiz izlenebilecek

TRT 1 canlı, Galatasaray Atletico Madrid maçını şifresiz TRT 1 frekans bilgileri ile ekranlara getiriyor. TRT 1 canlı izle ekranı kesintisiz TRT 1 HD yayını sunuyor. TRT 1 maç frekans ayarlama ile Galatasaray maçını TRT 1’den şifresiz izleyebilirsiniz. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray, bu akşam sahasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid’i konuk edecek. RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma saat 20.45’te başlayacak ve Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs düdük çalacak. Sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasında oynadığı maçlar sonunda 9 puanla 18. sırada bulunuyor. Atletico Madrid ise 12 puanla haftaya 8. sırada giriyor. İşte TRT 1 canlı yayın bilgileri…

TRT 1 CANLI Galatasaray maçı şifresiz frekans ayarlama! Atletico Madrid maçı şifresiz izlenebilecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.01.2026
saat ikonu 19:47
|
GÜNCELLEME:
21.01.2026
saat ikonu 20:03

Galatasaray ile Atletico Madrid arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi futbol gündeminin öne çıkan karşılaşmaları arasında yer alıyor. Maçı takip etmek isteyen izleyiciler, TRT 1 canlı yayın bilgileri ve frekans detaylarını sorguluyor.

TRT 1 CANLI Galatasaray maçı şifresiz frekans ayarlama! Atletico Madrid maçı şifresiz izlenebilecek

TRT 1 CANLI İZLE

Galatasaray Atletico Madrid karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve kesintisiz olarak yayınlanacak. Türkiye’de kamusal yayın yapan TRT 1, UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını şifresiz olarak izleyiciyle buluşturuyor. Bu kapsamda futbolseverler, karşılaşmayı ek bir ücret ödemeden televizyonlarından takip edebilecek.

TRT 1 CANLI Galatasaray maçı şifresiz frekans ayarlama! Atletico Madrid maçı şifresiz izlenebilecek

Canlı yayın, TRT 1’in televizyon yayınlarının yanı sıra resmi dijital kanallar üzerinden de izlenebiliyor. Yayın saatinden önce kanalın açık olması ve uydu alıcısının doğru frekans ayarlarına sahip olması yeterli oluyor. Karşılaşma öncesinde maç önü programı da TRT 1 yayın akışında yer alıyor.

TRT 1 CANLI Galatasaray maçı şifresiz frekans ayarlama! Atletico Madrid maçı şifresiz izlenebilecek

21 Ocak TRT 1 yayın akışı şöyledir:

18.55 İddiaların Aksine

19.00 Ana Haber

19.30 Maç Önü

20.45 Galatasaray - Atletico Madrid | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

23.00 Taşacak Bu Deniz

02.00 Kara Ağaç Destanı

04.30 Seksenler

TRT 1 CANLI Galatasaray maçı şifresiz frekans ayarlama! Atletico Madrid maçı şifresiz izlenebilecek

TRT 1 CANLI GALATASARAY MAÇI NEREDEN, NASIL İZLENİR?

TRT 1 canlı Galatasaray maçını izlemek için en bilinen yöntem uydu anteni üzerinden televizyon yayınına erişmektir. Türksat uydusu üzerinden yapılan yayınlar şifresiz olduğu için ek bir platform aboneliğine gerek kalmıyor. Uydu alıcısında TRT 1 kanalı otomatik olarak bulunamazsa manuel frekans girişi yapılabiliyor.

TRT 1 CANLI Galatasaray maçı şifresiz frekans ayarlama! Atletico Madrid maçı şifresiz izlenebilecek

Galatasaray Atletico Madrid maçı aynı zamanda TRT’nin resmi dijital platformu tabii üzerinden de canlı olarak izlenebiliyor. İnternet bağlantısı bulunan bilgisayar, tablet veya mobil cihazlardan tabii platformuna girilerek “Canlı” bölümünden TRT 1 yayınına erişim sağlanabiliyor. Platform, tarayıcı üzerinden ya da mobil uygulama aracılığıyla kullanılabiliyor.

TRT 1 CANLI Galatasaray maçı şifresiz frekans ayarlama! Atletico Madrid maçı şifresiz izlenebilecek

TRT 1 MAÇ FREKANS BİLGİLERİ

TRT 1’in SD yayın frekansı Türksat 4A uydusu üzerinden izleyicilere ulaşıyor. Güncel frekans bilgilerine göre kanal, 11.958 frekansı üzerinden yayın yapıyor. Dikey (V) polarizasyon, 27.500 sembol oranı ve 5/6 FEC değeri ile yayın alınabiliyor.

TRT 1 CANLI Galatasaray maçı şifresiz frekans ayarlama! Atletico Madrid maçı şifresiz izlenebilecek

TRT 1 HD yayın tercih eden izleyiciler için TRT 1 HD frekansı da güncel durumda bulunuyor. TRT 1 HD, Türksat 4A uydusunda 11.794 frekansından, dikey (V) polarizasyonla yayın yapıyor. Sembol oranı 30.000 ve FEC değeri 3/4 olarak belirtiliyor.

TRT 1 CANLI Galatasaray maçı şifresiz frekans ayarlama! Atletico Madrid maçı şifresiz izlenebilecek

TRT 1 ŞİFRELİ KANAL FREKANSI

TRT 1, UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında şifreli yayın uygulamıyor. Kanal, kamusal yayıncı olması nedeniyle maçları açık ve ücretsiz şekilde izleyiciye sunuyor. Bu nedenle TRT 1 yayınında “şifreli kanal” uyarısı alınması durumunda frekans bilgilerinin kontrol edilmesi gerekiyor.

Bazı uydu alıcılarında eski frekans kayıtları nedeniyle yayın alınamayabiliyor. Bu tür durumlarda kanalın güncel frekans bilgilerinin manuel olarak girilmesi sorunu çözüyor. TRT 1 HD ve SD yayınlar ayrı frekanslar üzerinden izlenebiliyor.

TRT 1 CANLI Galatasaray maçı şifresiz frekans ayarlama! Atletico Madrid maçı şifresiz izlenebilecek

TRT 1 ŞİFRESİZ FREKANS AYARLAMA

TRT 1’i şifresiz izlemek için uydu alıcısında Türksat 4A uydusunun seçili olması gerekiyor. Manuel kanal ekleme bölümünden TRT 1’in güncel frekans, polarizasyon, sembol oranı ve FEC değerleri girilerek arama yapılabiliyor. Arama tamamlandığında kanal listeye ekleniyor.

Frekans ayarlaması sonrası yayın hala görünmüyorsa, uydu alıcısının yazılım güncellemesi veya otomatik kanal taraması yapılabiliyor. Bu işlemler tamamlandığında TRT 1 canlı yayını sorunsuz şekilde izlenebiliyor ve Galatasaray Atletico Madrid karşılaşması şifresiz olarak takip edilebiliyor.

#Aktüel
