TRT 1 CANLI Galatasaray maçı şifresiz frekans ayarlama! Atletico Madrid maçı şifresiz izlenebilecek

Galatasaray ile Atletico Madrid arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi futbol gündeminin öne çıkan karşılaşmaları arasında yer alıyor. Maçı takip etmek isteyen izleyiciler, TRT 1 canlı yayın bilgileri ve frekans detaylarını sorguluyor.

TRT 1 CANLI İZLE

Galatasaray Atletico Madrid karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve kesintisiz olarak yayınlanacak. Türkiye’de kamusal yayın yapan TRT 1, UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını şifresiz olarak izleyiciyle buluşturuyor. Bu kapsamda futbolseverler, karşılaşmayı ek bir ücret ödemeden televizyonlarından takip edebilecek.

Canlı yayın, TRT 1’in televizyon yayınlarının yanı sıra resmi dijital kanallar üzerinden de izlenebiliyor. Yayın saatinden önce kanalın açık olması ve uydu alıcısının doğru frekans ayarlarına sahip olması yeterli oluyor. Karşılaşma öncesinde maç önü programı da TRT 1 yayın akışında yer alıyor.

21 Ocak TRT 1 yayın akışı şöyledir:

18.55 İddiaların Aksine

19.00 Ana Haber

19.30 Maç Önü

20.45 Galatasaray - Atletico Madrid | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

23.00 Taşacak Bu Deniz

02.00 Kara Ağaç Destanı

04.30 Seksenler

TRT 1 CANLI GALATASARAY MAÇI NEREDEN, NASIL İZLENİR?

TRT 1 canlı Galatasaray maçını izlemek için en bilinen yöntem uydu anteni üzerinden televizyon yayınına erişmektir. Türksat uydusu üzerinden yapılan yayınlar şifresiz olduğu için ek bir platform aboneliğine gerek kalmıyor. Uydu alıcısında TRT 1 kanalı otomatik olarak bulunamazsa manuel frekans girişi yapılabiliyor.

Galatasaray Atletico Madrid maçı aynı zamanda TRT’nin resmi dijital platformu tabii üzerinden de canlı olarak izlenebiliyor. İnternet bağlantısı bulunan bilgisayar, tablet veya mobil cihazlardan tabii platformuna girilerek “Canlı” bölümünden TRT 1 yayınına erişim sağlanabiliyor. Platform, tarayıcı üzerinden ya da mobil uygulama aracılığıyla kullanılabiliyor.

TRT 1 MAÇ FREKANS BİLGİLERİ

TRT 1’in SD yayın frekansı Türksat 4A uydusu üzerinden izleyicilere ulaşıyor. Güncel frekans bilgilerine göre kanal, 11.958 frekansı üzerinden yayın yapıyor. Dikey (V) polarizasyon, 27.500 sembol oranı ve 5/6 FEC değeri ile yayın alınabiliyor.

TRT 1 HD yayın tercih eden izleyiciler için TRT 1 HD frekansı da güncel durumda bulunuyor. TRT 1 HD, Türksat 4A uydusunda 11.794 frekansından, dikey (V) polarizasyonla yayın yapıyor. Sembol oranı 30.000 ve FEC değeri 3/4 olarak belirtiliyor.

TRT 1 ŞİFRELİ KANAL FREKANSI

TRT 1, UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında şifreli yayın uygulamıyor. Kanal, kamusal yayıncı olması nedeniyle maçları açık ve ücretsiz şekilde izleyiciye sunuyor. Bu nedenle TRT 1 yayınında “şifreli kanal” uyarısı alınması durumunda frekans bilgilerinin kontrol edilmesi gerekiyor.

Bazı uydu alıcılarında eski frekans kayıtları nedeniyle yayın alınamayabiliyor. Bu tür durumlarda kanalın güncel frekans bilgilerinin manuel olarak girilmesi sorunu çözüyor. TRT 1 HD ve SD yayınlar ayrı frekanslar üzerinden izlenebiliyor.

TRT 1 ŞİFRESİZ FREKANS AYARLAMA

TRT 1’i şifresiz izlemek için uydu alıcısında Türksat 4A uydusunun seçili olması gerekiyor. Manuel kanal ekleme bölümünden TRT 1’in güncel frekans, polarizasyon, sembol oranı ve FEC değerleri girilerek arama yapılabiliyor. Arama tamamlandığında kanal listeye ekleniyor.

Frekans ayarlaması sonrası yayın hala görünmüyorsa, uydu alıcısının yazılım güncellemesi veya otomatik kanal taraması yapılabiliyor. Bu işlemler tamamlandığında TRT 1 canlı yayını sorunsuz şekilde izlenebiliyor ve Galatasaray Atletico Madrid karşılaşması şifresiz olarak takip edilebiliyor.