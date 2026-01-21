Menü Kapat
 Banu İriç

Sigara artık görünmez olacak! Tiryakiyi üzecek çalışma Meclis'e sunulacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigaranın görünürlüğünü azaltmayı sağlayacak sigara içme yasağının uygulandığı yerlerin genişletileceği yeni yasaya dair açıklamalarda bulundu. Tiryakiler artık sigara içme görüntülerini her alanda veremeyecek.

Sigara artık görünmez olacak! Tiryakiyi üzecek çalışma Meclis'e sunulacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.01.2026
saat ikonu 22:44
|
GÜNCELLEME:
21.01.2026
saat ikonu 22:58

Kapalı mekanlarda uygulanan sigara yasağının kapsamı genişliyor. Artık sigara içilen alan ve sigara içme görünürlüğünü de azaltacak yeni yasal düzenlemeler yolda. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu katıldığı yayında konuya dair çalışmalardan bahsetti. Bakan Memişoğlu, "Sigara içilen alanları ve sigara içme görüntülerini azaltmaya yönelik bir mevzuat çalışmamız var. En kısa sürede Meclis'e sunacağız." dedi.

Sigara artık görünmez olacak! Tiryakiyi üzecek çalışma Meclis'e sunulacak

"SİGARA KULLANIMI YENİDEN ARTIŞA GEÇTİ"

Memişoğlu, 2010'lu yıllarda Türkiye'de kapsamlı bir çalışmayla sigara ile mücadele dönemi yaşandığını, ancak son dönemde özellikle gençler ile kadınlar arasında sigara kullanım oranlarında yeniden artış görüldüğünü söyledi.

Bu tabloya karşı "koruyucu sağlık" kapsamında, sigara bırakma poliklinikleri ve mobil sigara timleri aracılığıyla bir mücadele başlattıklarını aktaran Memişoğlu, tütünle mücadelede öncelikli hedeflerinin yasak ve cezadan çok bireyin isteyerek bırakmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Sigara artık görünmez olacak! Tiryakiyi üzecek çalışma Meclis'e sunulacak

SİGARA İÇİLEN ALANLAR VE SİGARA İÇME GÖRÜNTÜLERİ AZALACAK

Sigara içilen alanların ve sigara kullanımının görünürlüğünü azaltmaya yönelik bir mevzuat çalışması yürüttüklerini anımsatan Memişoğlu, "Sigara içilen alanları ve sigara içme görüntülerini azaltmaya yönelik bir mevzuat çalışmamız var. En kısa sürede Meclis'e sunacağız." ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Sigaranın görünürlüğünü azaltmamız lazım. Sigara içenin de sigara ile ilgili materyallerin de görünürlüğünün azalması için bir kanun taslağı oluşturuyoruz. Bazen sigara içmeyenler de mağdur oluyor. Onun için biz bu konuda geniş kapsamlı bir kanun taslağı hazırlığının içindeyiz. Bu kanun taslağı hem sigara içenleri hem de sigara içenlerin görünürlüğünü azaltmaya yönelik. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin sigarayı görünür, sanki doğal bir kullanım materyaliymiş gibi algılamasını istemiyoruz."

Türkiye'de tütün kullanımının halen yüzde 33 bandında seyrettiğine ve her üç kişiden birinin sigara içtiğine dikkati çeken Memişoğlu, "Biz bunu yarı yarıya azaltma hedefiyle hareket ediyoruz ve azaltmak zorundayız. Akciğer hastalıklarından uyku kalitesine, astımdan damar hastalıklarına kadar sigaranın olumsuz etkileri biliniyor. Bu bir alışkanlık ve toplum olarak bunu bırakmamız gerekiyor." diye konuştu.

Sigara artık görünmez olacak! Tiryakiyi üzecek çalışma Meclis'e sunulacak

RANDEVU BEKLEME TALEBİ DÜŞTÜ

Randevu sorununu önemli ölçüde azalttıklarını vurgulayan Memişoğlu, "Yoğunluk yaşanan branşlarda cihaz altyapısını artırdık, hekim atamalarını buna göre planladık. Randevu bekleyen hasta sayısı 3,5-4 milyon bandından 300-400 bine düştü." dedi.

Memişoğlu, Aydın'da 1300 yataklı Şehir Hastanesi açacaklarını ifade ederek, Samsun Şehir Hastanesi'nin hasta kabulüne başladığını, Ordu, Rize, Trabzon, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Van, Denizli ve Kahramanmaraş'ta da şehir hastanesi projesinin sürdüğünü söyledi.

Sancaktepe'de 4 bin 200 yataklı şehir hastanesinin inşa edildiğini kaydeden Memişoğlu, bu projelerin vatandaşlara büyük hizmet sunacağını sözlerine ekledi.

En çok sigara içen ülkeler belli oldu! İşte Türkiye'nin listede oranı
Kadınlara özel kafe: "Erkek yok, sigara yok"
Bakan Memişoğlu sağlık sistemini kıyasladı: 'Randevu almak 6 ay sürüyor, bizde aynı gün'
#Sağlık
