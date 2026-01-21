En çok sigara içen ülkeler belli oldu! İşte Türkiye’nin listede oranı

Kategoriler
Sağlığı en çok etkileyen faktör olan sigara kullanımının yaşı düştü. Sigarayla ilgili endişe verici araştırma sonuçları ortaya çıktı. En çok sigara içen ülkeler belli oldu.
Kalp, KOAH, Akciğer kanseri gibi hastalıklara davetiye çıkaran sigara neredeyse birçok ülkede nüfusun yarısı kadar tüketiliyor. Üreme sağlığını da doğrudan etkileyen sigarayla ilgili yapılan araştırmalarda endişe verici oranlar ortaya çıktı.
Dünyada sigara kullanımı yaşı 15’e kadar düştü. Sigara içme yaygınlığını etkileyen çeşitli faktörler arasında refah düzeyi gösteriliyor. 1950’lerden bu tarihe kadar birçok ülke, sigara içme oranlarını ve bunun sonucunda ortaya çıkan sağlık sorunlarını azaltmak amacıyla tütün ürünlerini caydırmaya çalışıyor.
World of Statistics'te yer alan detaylarda dünyada en çok sigara içen ülkeler belli oldu. Şu anda nüfus genelinde en yüksek sigara içme oranlarına sahip ülkeler Nauru, Kiribati, Papua Yeni Gine, Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Solomon Adaları, Endonezya, Andorra ve Bosna Hersek şeklinde listelendi. Yapılan araştırmalarda sigara sebebiyle en çok hastalık çekenler ve tütün tüketenler erkekler olarak öne çıkıyor. İşte Türkiye’nin de olduğu liste:
Endonezya: %73,6
Myanmar: %69,4
Ürdün: %57,8
Papua Yeni Gine: %55,4
Gürcistan: %54,7
Moldova Cumhuriyeti: %52,7
Moğolistan: %52,6
Kırgızistan: %51,3
Ermenistan: %49,3
Bangladeş: %48,9
Mısır: %48,9
Çin: %47,3
Belarus: %47,2
Kıbrıs: %46,0
İşte Türkiye'nin de olduğu listenin devamı:
Letonya: %45,6
Vietnam: %44,3
Malezya: %43,8
Maldivler: %43,6
Lübnan: %43,1
Nepal: %42,7
Rusya Federasyonu: %42,0
Cezayir: %41,9
Türkiye: %41,9
Bosna Hersek: %41,0
Litvanya: %40,1
Tunus: %39,7
Azerbaycan: %39,6
Sırbistan: %38,8
Arnavutluk: %38,7
Afganistan: %38,3