En çok sigara içen ülkeler belli oldu! İşte Türkiye’nin listede oranı

World of Statistics'te yer alan detaylarda dünyada en çok sigara içen ülkeler belli oldu. Şu anda nüfus genelinde en yüksek sigara içme oranlarına sahip ülkeler Nauru, Kiribati, Papua Yeni Gine, Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Solomon Adaları, Endonezya, Andorra ve Bosna Hersek şeklinde listelendi. Yapılan araştırmalarda sigara sebebiyle en çok hastalık çekenler ve tütün tüketenler erkekler olarak öne çıkıyor. İşte Türkiye’nin de olduğu liste: