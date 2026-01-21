Galatasaray Atletico Madrid kadro değeri, puan durumları! 21 Ocak Şampiyonlar Ligi puan tablosu

Galatasaray - Atletico Madrid kadro değeri karşılaşmaya saatler kala gündeme geldi. Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftası kapsamında temsilcimiz Galatasaray, İspanya devi Atletico Madrid ile RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma bu akşam saat 20.45'te başlayacak. taraftarlar tarafından Galatasaray - Atletico Madrid kadro değeri, puan durumları araştırılmaya başlandı.

ATLETİCO MADRİD KADRO DEĞERİ

Atletico Madrid'in Transfermarkt verilerine göre güncel olarak 526 milyon Euro kadro değeri bulunuyor. İspanya devinin kadrosunda piyasa değeri açısından en değerli futbolcusu ise 100 milyon Euro ile Julian Alvarez olarak ön plana çıkıyor. Alvarez'in ardından ise 60 milyon Euro ile Pablo Barrios, 55 milyon Euro ile Elex Baena ve 40 milyon Euro ile Giuliano Simeone geliyor.

GALATASARAY ATLETİCO MADRİD PUAN DURUMU

Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. 9 puan temsilcimiz güncel olarak Şampiyonlar Ligi'nde 18. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar Atletico MAdrid maçından 1 puan alırlarsa ilk 24'te bitirmeyi garantileyecek ve tur atlayacak.

Atletico Madrid ise bu sezon Devler Ligi'nde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. 12 puan toplayan İspanya devi ligde 10. sırada yer alıyor. Atletico Madrid ilk 8 hedefini gerçekleştirmek için Galatasaray maçından 3 puan almayı hedefliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU 21 OCAK

Şampiyonlar Ligi'nin zirvesinde 21 puanla Arsenal yer alıyor. Arsenal'in hemen arkasından ise 15 puanla Real Madrid ve maç eksiği olan Bayern Münih geliyor. 21 Ocak 2026 Çarşamba günü sırasıyla ilk 8'de yer alan takımlar ise Tottenham, PSG, Sporting Lizbon, Manchester City ve Atalanta oldu. Devler Ligi'nin puan tablosu şöyle:

GALATASARAY KADRO DEĞERİ

Galatasaray'ın Transfermarkt verilerine göre 287.35 milyon Euro kadro değeri bulunuyor. Sarı-kırmızılıların piyasa değeri açısından ise en değerli futbolcusu olarak 75 milyon Euro ile Victor Osimhen yer alıyor. Osimhen'in hemen arkasından ise Wilfried Singo 28 milyon Euro, Barış Alper Yılmaz 24 milyon Euro, Leroy Sane 23 milyon Euro ile geliyor.