Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Atletico Madrid kadro değeri, puan durumları! 21 Ocak Şampiyonlar Ligi puan tablosu

Galatasaray - Atletico Madrid puan durumları, kadro değerleri karşılaşma öncesinde gündeme geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında bugün temsilcimiz Galatasaray kendi evinde Atletico Madrid'i ağırlayacak. 7. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan karşılaşma iki takım için de kritik önem arz ediyor. Taraftarlar tarafından Galatasaray - Atletico Madrid kadro değeri, puan durumları araştırılmaya başlandı. İşte 21 Ocak Şampiyonlar Ligi puan tablosu...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Atletico Madrid kadro değeri, puan durumları! 21 Ocak Şampiyonlar Ligi puan tablosu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.01.2026
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
21.01.2026
saat ikonu 17:00

- kadro değeri karşılaşmaya saatler kala gündeme geldi. Avrupa'nın en prestijli organizasyonu olan UEFA 'nin 7. haftası kapsamında temsilcimiz Galatasaray, İspanya devi Atletico Madrid ile RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma bu akşam saat 20.45'te başlayacak. taraftarlar tarafından Galatasaray - Atletico Madrid kadro değeri, puan durumları araştırılmaya başlandı.

Galatasaray Atletico Madrid kadro değeri, puan durumları! 21 Ocak Şampiyonlar Ligi puan tablosu

ATLETİCO MADRİD KADRO DEĞERİ

Atletico Madrid'in Transfermarkt verilerine göre güncel olarak 526 milyon Euro kadro değeri bulunuyor. İspanya devinin kadrosunda piyasa değeri açısından en değerli futbolcusu ise 100 milyon Euro ile Julian Alvarez olarak ön plana çıkıyor. Alvarez'in ardından ise 60 milyon Euro ile Pablo Barrios, 55 milyon Euro ile Elex Baena ve 40 milyon Euro ile Giuliano Simeone geliyor.

Galatasaray Atletico Madrid kadro değeri, puan durumları! 21 Ocak Şampiyonlar Ligi puan tablosu

GALATASARAY ATLETİCO MADRİD PUAN DURUMU

Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. 9 puan temsilcimiz güncel olarak Şampiyonlar Ligi'nde 18. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar Atletico MAdrid maçından 1 puan alırlarsa ilk 24'te bitirmeyi garantileyecek ve tur atlayacak.

Atletico Madrid ise bu sezon Devler Ligi'nde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. 12 puan toplayan İspanya devi ligde 10. sırada yer alıyor. Atletico Madrid ilk 8 hedefini gerçekleştirmek için Galatasaray maçından 3 puan almayı hedefliyor.

Galatasaray Atletico Madrid kadro değeri, puan durumları! 21 Ocak Şampiyonlar Ligi puan tablosu

ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU 21 OCAK

Şampiyonlar Ligi'nin zirvesinde 21 puanla Arsenal yer alıyor. Arsenal'in hemen arkasından ise 15 puanla Real Madrid ve maç eksiği olan Bayern Münih geliyor. 21 Ocak 2026 Çarşamba günü sırasıyla ilk 8'de yer alan takımlar ise Tottenham, PSG, Sporting Lizbon, Manchester City ve Atalanta oldu. Devler Ligi'nin puan tablosu şöyle:

Galatasaray Atletico Madrid kadro değeri, puan durumları! 21 Ocak Şampiyonlar Ligi puan tablosu

GALATASARAY KADRO DEĞERİ

Galatasaray'ın Transfermarkt verilerine göre 287.35 milyon Euro kadro değeri bulunuyor. Sarı-kırmızılıların piyasa değeri açısından ise en değerli futbolcusu olarak 75 milyon Euro ile Victor Osimhen yer alıyor. Osimhen'in hemen arkasından ise Wilfried Singo 28 milyon Euro, Barış Alper Yılmaz 24 milyon Euro, Leroy Sane 23 milyon Euro ile geliyor.

ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#atletico madrid
#puan durumu
#Kadro Değeri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.