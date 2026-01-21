Donmak üzere olan kediye kıyamadı! Evine götürdü, karnını doyurdu

Sivas'ın Ulaş ilçesinde arabasıyla seyir halindeki Eren Karakaya, yol üzerinde soğuktan donmak üzere olan bir yavru kedi gördü. Aracını durduran ve kısa bir sürelik uğraşın ardından kediyi yakalayan Karakaya, kediyi evine götürdü. Evde kediyi sıcak bir ortama alan Karakaya, karnını doyurduktan sonra ısınmasını sağladı. Eren Karakaya, yürekleri ısıtan o anları kamerasıyla kayda aldı...