İslam Memiş'ten altın yatırımcısına '15 bin TL' uyarısı! 'Üzerine kırılacak....'

Altın 2026 yılında da kendinden beklentileri kısa sürede karşılayarak yıl içinde ulaşması öngörülen seviyeleri 3 haftada yakaladı.
Altın ve Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altının hızlı yükselişini katıldığı canlı yayında yorumladı.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in tahminleri şöyle:
ALTINDA YILLIK HEDEFLER 3 HAFTADA GELDİ
“Altın şimdi o tarih zirvelerini test etmeye devam ediyor.
O kritik direnç seviyesi olarak bu yıl için bakın 2026 yılı için öngördüğümüz 4880 dolar seviyesi Yılın üçüncü haftasında test edildi.
Şu anda 4870 dolar seviyesinde.
O yıllık beklediğimiz şey.
Üçüncü haftada test edildi.
ALTIN 7.000 TL’NİN ÜZERİNE KIRILACAK
Gram altında 6900 lira seviyesinin üzerinde.
Burada da yeni bir rekor gördük.
Oraya da 7000 lira seviyesinin üzerine kırılacak.
Ve daha yılın ilk aylarında 7000 lira seviyesinin üzeri görülür diye ben tahmin ediyorum.
PİYASALARA BELİRSİZLİK HAKİM
Piyasalarda ciddi bir belirsizlik var.
Altın %2.5, gümüş %1 civarında değer artışlarıyla yoluna devam ediyor değerli metaller tarafında. Bu metal savaşlarını
yıllık bazda kazanan kim olacak?
Gümüş mü olacak, altın mı olacak?
Yıl sonunda bunu hep beraber göreceğiz.
8.000 TL SEVİYESİNDE O TALEBİ GÖRECEĞİZ
Fiyatlar bir anda yükseliyor ama dikkat ederseniz talep de yok.
Önceden her yıl Türkiye'de ne vardı mesela?
Bin liralık bir yükseliş olduğu zaman o zirve seviyeler geldiği zaman herkes kapalı çarşıda kuyruk oluşturuyordu, panik alımları yapıyordu.
Şimdi hiç kimse yapmıyor.
Çünkü o istikrarlı yükselişler devam edecek.
Ne zaman ki 8 bin lira seviyesi gelecek o zaman göreceğiz o talebi.
PİYASADA CİDDİ MANİPÜLASYON VAR
Yıllık hedefin 3 haftalık süreçte yakalanması piyasanın ciddi bir anlamda manipüle edildiğinin kanıtı.
Burada büyük oyuncuların ciddi bir anlamda kazandı.
Merkez bankalarının ciddi bir anlamda kazandı.
Perdenin arkasında bir emtiya savaşlarının olduğunu alenen bize göstermiş oluyor.
Şimdi bugüne baktığımız zaman gümüş rasyodan dolayı daha sakin.
Ama belki bir hafta sonra rasyo tekrar gerileyecek ve gümüş tekrar öne çıkacak.
UZUN VADELİ PLAN YAPIN
2025 yılının Kasım ayından itibaren bütün yatırımcılara 2026 yılı manipülasyon yılı sağlıklı bir fiyatlama olmayacak.
Uzun vadeli plan yapın.
Yılın ilk yarısıyla ikinci yarısını birbirinden ayırt edin.
Ve ciddi anlamda belirsiz bir süreç yaşayacağız diye açıklama yapmıştım.
Aynı düşüncem geçerli.
FİYATA DEĞİL MİKTARA ODAKLANIN
Aynı tedbiri kendim aldım.
Yani ben şu anda fiyatların işte 10 bin lira olması, 15 bin lira olması, 5 bin lira olması hiç umurumda değil.
Ben sadece elimdeki miktara bakıyorum.
Eğer fiyatı takılırsak ticaret yapamazsınız, iş yapamazsınız, borcunuzu ödeyemezsiniz.
FİYAT ARTTIKÇA ZENGİN OLMUYORUZ!
Finansal okur yazarlı olmayan şu anda kendini zengin hissediyor.
Yani diyor ki, benim bir 3 bin liradan altınım vardı, düşünün de 6 bin, 9 bin lira oldu, 7 bin lira oldu diyor.
Ben müthiş zengin oldum diyor.
O hesap yapmayı bilmiyor.
Risktir, endişedir falan idrak edemiyor.
O yüzden kendini zengin hissediyor.
ŞU AN İZLEMEKLE YETİNİYORUZ
Dolayısıyla profesyonel insanlar farklı rasyo işlemleri yaparak miktarını artırmaya devam ediyor.
Ama gerçek olan şu var ki, Dünya şu anda bir manipülasyon fiyatlaması içinde 2025 yılının Eylül ayında girdi.
Eylül ayından itibaren bu piyasadaki manipülasyon fiyatlaması devam ediyor.
O yüzden şu anda izliyoruz hiçbir şey yapmıyoruz piyasalarda.
ELİNDE ALTIN BULUNDURANLAR BEKLESİN
Onu da özellikle belirtmek istiyorum.
Mesela altın alacaklar panik yapıyor.
Evet, panik yapman lazım.
Altın borçlanmaman lazım zaten.
Ama elinde altın bulunduranlar da biraz şu işte gram tarafında 8 bin lira seviyesini bir beklesin.
Ondan sonra tekrar analiz yaparız.
SENEYE 15.000 TL OLACAK
Ama şu anda piyasalarda ciddi bir emtia savaşı var.
Herkesin kenarına çekilip bu savaşı izleme zamanı.
O döngü böyle devam edecek yani bugün 6 bin liraysa seneye 15 bin lira olacak.
Bu döngü böyle devam edecek yani.
Bu döngüyü hiçbir zaman geri çeviremezsiniz.
ALTIN FİYATLARININ YÜKSELMESİ RİSK DEMEK
Ya altın fiyatlarının yükselmesi savaş demek, enflasyon demek, belirsizlik demek.
Öngörülemeyen bir süreç demek, altın fiyatlarına yükselmesi tehlike demek.
Fiyatlar yükseliyor ama yatırımcılar kazanmıyor bu arada.
Risk beraberinde geliyor.”