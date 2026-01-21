İslam Memiş'ten altın yatırımcısına '15 bin TL' uyarısı! 'Üzerine kırılacak....'

8.000 TL SEVİYESİNDE O TALEBİ GÖRECEĞİZ

Fiyatlar bir anda yükseliyor ama dikkat ederseniz talep de yok.



Önceden her yıl Türkiye'de ne vardı mesela?



Bin liralık bir yükseliş olduğu zaman o zirve seviyeler geldiği zaman herkes kapalı çarşıda kuyruk oluşturuyordu, panik alımları yapıyordu.



Şimdi hiç kimse yapmıyor.



Çünkü o istikrarlı yükselişler devam edecek.



Ne zaman ki 8 bin lira seviyesi gelecek o zaman göreceğiz o talebi.

