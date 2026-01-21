Altın rallisi ne kadar sürecek? Filiz Eryılmaz'dan yatırımcıyı korkutan tahmin

Altın fiyatları hakkında her gün yeni bir gelişmenin yaşanması nedeniyle gündemden düşmediğini belirten Eryılmaz "Bu kez yine rekor geldi. Daha ocak ayı bitmeden altının geldiği seviye gerçekten insanı şaşırtıyor. Dünden bugüne bu kadar yükselmesinin nedeni Trump’ın artık “barışı gözetmek zorunda değilim” açıklaması, Macron’la yazışmalarını paylaşması ve Norveç Başbakanı’yla Avrupa ticareti üzerinden yaşanan atışmalar" dedi.

