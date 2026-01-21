Altın rallisi ne kadar sürecek? Filiz Eryılmaz'dan yatırımcıyı korkutan tahmin

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Altın ralliye devam ediyor. Bugün kendi rekorunu tazeleyen altın fiyatları 52 haftanın en yüksek seviyesini test etti. Peki bu yükseliş ne kadar sürecek? Ekonomist Filiz Eryılmaz, katıldığı bir televizyon kanalında gündeme ilişkin kritik bilgiler paylaştı.
Altın fiyatları hakkında her gün yeni bir gelişmenin yaşanması nedeniyle gündemden düşmediğini belirten Eryılmaz "Bu kez yine rekor geldi. Daha ocak ayı bitmeden altının geldiği seviye gerçekten insanı şaşırtıyor. Dünden bugüne bu kadar yükselmesinin nedeni Trump’ın artık “barışı gözetmek zorunda değilim” açıklaması, Macron’la yazışmalarını paylaşması ve Norveç Başbakanı’yla Avrupa ticareti üzerinden yaşanan atışmalar" dedi.
Eryılmaz, "Geçen haftadan itibaren altında teknik olarak belirgin bir yükseliş ivmesi vardı. Bu hafta Trump’ın Grönland üzerinden sekiz Avrupa ülkesine tarife koyacağını açıklamasıyla risk algısı iyice arttı" dedi.
Avrupa’nın bu kez sessiz kalmadığını vurgulayan Eryılmaz, "Gerekirse 108 milyar dolarlık ek paket gündeme gelir deniyor. Sürecin uzayacağı fiyatlanıyor" ifadelerini kullandı.
Davos’ta Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un sert çıkışlarına dikkat çeken Eryılmaz, "Avrupa geçen yılki gibi yumuşak olmayacak. Bugün Trump konuşacak ve piyasalar bu konuşmayı tartışıyor. Yıkıcı bir ton bekleniyor. Bu da güçlü bir güvenli liman talebi oluşturuyor" diye konuştu.
Risk unsurlarının sadece Avrupa ile sınırlı olmadığını belirten Eryılmaz, Japonya’ya da dikkat çekerek Japonya’da erken seçim, mali genişleme ve GSYH’nin yüzde 230’una ulaşan borç oranı piyasalarda yeni bir belirsizlik başlığı olduğunu ifade etti.
Tüm bu başlıkların yatırımcı davranışını net biçimde değiştirdiğini söyleyen Eryılmaz, "Borsalardan kaçış ve tamamen güvenli limanlara yöneliş var. Altının yükselişinin temel nedeni bu. Trump beklenenden daha ılımlı konuşursa yükseliş yavaşlayabilir ama Grönland meselesi çok kritik" dedi.
Altındaki yükselişte merkez bankalarının rolüne de değinen Eryılmaz, "Geçen yılın ilk 11 ayında merkez bankaları 297 ton altın aldı. En büyük alıcı Polonya. Türkiye, Kazakistan ve Azerbaycan toplamda 110 tonluk alım yaptı. Türkiye’de altının toplam rezervler içindeki payı yüzde 50’yi aşmış durumda" bilgisini paylaştı.
Bu eğilimin 2022’deki Rusya-Ukrayna savaşıyla hızlandığını vurgulayan Eryılmaz, "Döviz varlıkları donduruldu ama altına dokunulamadı. Bu merkez bankaları için kırılma noktası oldu. ‘Dolar yerine altın’ yaklaşımı güçlendi" dedi.
Türkiye’de bireysel yatırımcının fiziki altını tercih ettiğini belirten Eryılmaz, "Dijital altına güven sorunu var. Son dönemde altın sertifikaları ise fizikiye çevrilebilmesi, vergi olmaması ve düşük makas nedeniyle ciddi talep görüyor" diye konuştu.
Yarınki faiz toplantısına ilişkin beklentisini de paylaşan Eryılmaz, "Ben 150 baz puanlık bir indirim bekliyorum ama 100 baz puan gelirse de sürpriz olmaz" dedi.