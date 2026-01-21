Menü Kapat
Altın rallisi ne kadar sürecek? Filiz Eryılmaz'dan yatırımcıyı korkutan tahmin

Ocak 21, 2026 16:00
1
Altın ralli

Altın ralliye devam ediyor. Bugün kendi rekorunu tazeleyen altın fiyatları 52 haftanın en yüksek seviyesini test etti. Peki bu yükseliş ne kadar sürecek? Ekonomist Filiz Eryılmaz, katıldığı bir televizyon kanalında gündeme ilişkin kritik bilgiler paylaştı.
 

2
Altın fiyatları

Altın fiyatları hakkında her gün yeni bir gelişmenin yaşanması nedeniyle gündemden düşmediğini belirten Eryılmaz "Bu kez yine rekor geldi. Daha ocak ayı bitmeden altının geldiği seviye gerçekten insanı şaşırtıyor. Dünden bugüne bu kadar yükselmesinin nedeni Trump’ın artık “barışı gözetmek zorunda değilim” açıklaması, Macron’la yazışmalarını paylaşması ve Norveç Başbakanı’yla Avrupa ticareti üzerinden yaşanan atışmalar" dedi.
 

3
trump altın

Eryılmaz, "Geçen haftadan itibaren altında teknik olarak belirgin bir yükseliş ivmesi vardı. Bu hafta Trump’ın Grönland üzerinden sekiz Avrupa ülkesine tarife koyacağını açıklamasıyla risk algısı iyice arttı" dedi. 
 

4
tump piyasa etkisi

Avrupa’nın bu kez sessiz kalmadığını vurgulayan Eryılmaz, "Gerekirse 108 milyar dolarlık ek paket gündeme gelir deniyor. Sürecin uzayacağı fiyatlanıyor" ifadelerini kullandı.

 

5
trump davos

PİYASA TERSİNE DÖNEBİLİR

Davos’ta Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un sert çıkışlarına dikkat çeken Eryılmaz, "Avrupa geçen yılki gibi yumuşak olmayacak. Bugün Trump konuşacak ve piyasalar bu konuşmayı tartışıyor. Yıkıcı bir ton bekleniyor. Bu da güçlü bir güvenli liman talebi oluşturuyor" diye konuştu.
 

6
piyasalarda yeni bir belirsizlik

Risk unsurlarının sadece Avrupa ile sınırlı olmadığını belirten Eryılmaz, Japonya’ya da dikkat çekerek Japonya’da erken seçim, mali genişleme ve GSYH’nin yüzde 230’una ulaşan borç oranı piyasalarda yeni bir belirsizlik başlığı olduğunu ifade etti.
 

7
güvenli liman altın

BORSADAN KAÇAN ALTINA GİDİYOR

Tüm bu başlıkların yatırımcı davranışını net biçimde değiştirdiğini söyleyen Eryılmaz, "Borsalardan kaçış ve tamamen güvenli limanlara yöneliş var. Altının yükselişinin temel nedeni bu. Trump beklenenden daha ılımlı konuşursa yükseliş yavaşlayabilir ama Grönland meselesi çok kritik" dedi.
 

8
Altındaki yükseliş

MERKEZ BANKALAR REZERVE DEVAM EDİYOR

Altındaki yükselişte merkez bankalarının rolüne de değinen Eryılmaz, "Geçen yılın ilk 11 ayında merkez bankaları 297 ton altın aldı. En büyük alıcı Polonya. Türkiye, Kazakistan ve Azerbaycan toplamda 110 tonluk alım yaptı. Türkiye’de altının toplam rezervler içindeki payı yüzde 50’yi aşmış durumda" bilgisini paylaştı.
 

9
Döviz varlıkları donduruldu

Bu eğilimin 2022’deki Rusya-Ukrayna savaşıyla hızlandığını vurgulayan Eryılmaz, "Döviz varlıkları donduruldu ama altına dokunulamadı. Bu merkez bankaları için kırılma noktası oldu. ‘Dolar yerine altın’ yaklaşımı güçlendi" dedi.
 

10
fiziki altın

TÜRKLER FİZİKİ ALTIN SEVİYOR

Türkiye’de bireysel yatırımcının fiziki altını tercih ettiğini belirten Eryılmaz, "Dijital altına güven sorunu var. Son dönemde altın sertifikaları ise fizikiye çevrilebilmesi, vergi olmaması ve düşük makas nedeniyle ciddi talep görüyor" diye konuştu.
 

11
FAİZ BEKLENTİSİ

FAİZ BEKLENTİSİNİ AÇIKLADI

Yarınki faiz toplantısına ilişkin beklentisini de paylaşan Eryılmaz, "Ben 150 baz puanlık bir indirim bekliyorum ama 100 baz puan gelirse de sürpriz olmaz" dedi.

