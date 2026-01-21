Menü Kapat
Meteoroloji tarih vererek duyurdu! Önce kar yağışı, sonra bahar: Sıcaklıklar aniden yükselecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağış, Karaman çevreleri ile Antalya'nın batısının iç ve yüksek kesimlerinde ise kar yağışı görülecek. Öte yandan meteoroloji kar yağışının biteceği tarihi de açıkladı. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Ocak Çarşamba günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Karaman çevreleri ile Antalya'nın batısının iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bildirildi. Hava sıcaklıklarının ise batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji tarih vererek duyurdu! Önce kar yağışı, sonra bahar: Sıcaklıklar aniden yükselecek

SICAKLIKLAR ANİDEN ARTACAK

Öte yandan yayımlanan 5 gülük hava tahmin raporunda ise kar yağışının biteceği tarih verildi. Bugünden itibaren hava sıcaklıkları hızla artacak. Sıcaklıklar bazı illerde 17 dereceye kadar yükselecek, İstanbul'da sıcaklık sıfır dereceden 13 dereceye kadar çıkacak. Kar yağışı ise tüm yurtta pazar günü son bulacak. Pazar günü tüm doğu illerinde güneş açacak, batı illerinde ise sağanak etkisini arttıracak.

Meteoroloji tarih vererek duyurdu! Önce kar yağışı, sonra bahar: Sıcaklıklar aniden yükselecek

21 OCAK 2026 GÜNCEL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak, batısının iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, batısının iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HATAY °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Karaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır

ERZURUM °C, -7°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -7°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

