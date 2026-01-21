Altın ve gümüşte tarihi rekor! Gram altın uçuşa geçti: İşte 21 Ocak 2026 güncel altın fiyatları

Altın piyasası, ABD Başkanı Trump’ın Grönland söylemleriyle hareketlendi. Grönland adası üzerinden yaşanan ABD-Avrupa Birliği gerilimi devam ederken, değerli metaller de rekora koşuyor. Altın ve gümüş günü rekorla açtı. Gram altın 6.700 TL bandının üzerine çıktı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 21 Ocak 2026 Çarşamba altın fiyatları...