Altın ve gümüşte tarihi rekor! Gram altın uçuşa geçti: İşte 21 Ocak 2026 güncel altın fiyatları

Altın piyasası, ABD Başkanı Trump’ın Grönland söylemleriyle hareketlendi. Grönland adası üzerinden yaşanan ABD-Avrupa Birliği gerilimi devam ederken, değerli metaller de rekora koşuyor. Altın ve gümüş günü rekorla açtı. Gram altın 6.700 TL bandının üzerine çıktı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 21 Ocak 2026 Çarşamba altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.723 TL
Gram Altın Satış: 6.724 TL
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 11.081 TL
Çeyrek Altın Satış: 11.177 TL
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 22.163 TL
Yarım Altın Satış: 22.353 TL
ONS ALTIN
Ons Altın Fiyatı: 4.843 Dolar
GÜMÜŞ
Gram Gümüş: 130,62 TL