Dolar ve euro fırladı! İşte 21 Ocak 2026 güncel döviz kurları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Piyasalardaki hareketlilik 21 Ocak Çarşamba günü de devam ediyor. İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar da güncel döviz kurlarını araştırmaya başladı. Dolar ve euro günü yükselişle açtı. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 21 Ocak 2026 Çarşamba güncel döviz kuru...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 43,2863
Satış (TL): 43,3033
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 50,7289
Satış (TL): 50,7897