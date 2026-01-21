ABD'den Karayipler'deki petrol tankerine operasyon!

ABD, Venezuela petrolüne yönelik uygulanan ambargoyu ihlal eden bir petrol tankerine daha el koydu. ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Sagitta adlı bir petrol tankerine Karayipler’de el konulduğu duyurdu. Geminin olaysız şekilde ele geçirildiğini bildiren SOUTHCOM, operasyon için "Venezuela'dan çıkan tek petrolün, uygun ve yasal olarak koordine edilen petrol olmasını sağlama kararlılığımızı göstermektedir" açıklamasını yaptı. El konulan Venezuela bağlantılı 7’nci petrol tankeri olan Liberya bayraklı Sagitta isimli geminin, Hong Kong merkezli bir şirket tarafından işletildiği, iki ay önce Kuzey Avrupa'da Baltık Denizi'nden çıkarken konum bildirdiği kaydedildi.