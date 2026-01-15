Venezuela petrolünden ilk hasılat: ABD 500 milyon doları kasaya koydu

Yetkililer, bunun bir başlangıç olduğunu söylüyor. Önümüzdeki dönemde yeni petrol satışlarının da planlandığı belirtilirken, elde edilen gelirlerin ABD hükümetinin denetimi altında bulunan ve “tarafsız bölge” olarak tanımlanan Katar’daki banka hesaplarında tutulduğu ifade ediliyor.

TRUMP'TAN 100 MİLYAR DOLARLIK İDDİA

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, Amerikan petrol şirketlerinin Venezuela’nın yıllardır ihmal edilen enerji altyapısını ayağa kaldırmak için en az 100 milyar dolarlık yatırım yapacağını ileri sürdü. Trump’a göre bu hamle, hem ABD’de enerji fiyatlarını aşağı çekecek hem de Venezuela’nın petrol üretimini 18 ay içinde yüzde 50 artıracak.