Venezuela petrolünden ilk hasılat: ABD 500 milyon doları kasaya koydu

Ocak 15, 2026 10:48
ABD yönetimi, Venezuela'da yürütülen operasyonun ardından satılan ilk petrol partisinden 500 milyon dolar gelir elde etti.

ABD, Venezuela petrolünden ilk somut kazancını elde etti. Ocak ayı başında Venezuela’ya yönelik gerçekleştirilen askeri operasyon ve Nicolas Maduro’nun yakalanmasının ardından başlayan süreçte, ülkeden çıkarılan petrolün ilk satışı tamamlandı. Beyaz Saray’ın verdiği bilgilere göre bu satıştan tam 500 milyon dolar gelir sağlandı.

Yetkililer, bunun bir başlangıç olduğunu söylüyor. Önümüzdeki dönemde yeni petrol satışlarının da planlandığı belirtilirken, elde edilen gelirlerin ABD hükümetinin denetimi altında bulunan ve “tarafsız bölge” olarak tanımlanan Katar’daki banka hesaplarında tutulduğu ifade ediliyor.

TRUMP'TAN 100 MİLYAR DOLARLIK İDDİA

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, Amerikan petrol şirketlerinin Venezuela’nın yıllardır ihmal edilen enerji altyapısını ayağa kaldırmak için en az 100 milyar dolarlık yatırım yapacağını ileri sürdü. Trump’a göre bu hamle, hem ABD’de enerji fiyatlarını aşağı çekecek hem de Venezuela’nın petrol üretimini 18 ay içinde yüzde 50 artıracak.

Beyaz Saray Sözcüsü Taylor Rogers da Trump yönetiminin bu konuda oldukça iddialı olduğunu vurguladı. Rogers, Venezuela’nın petrol altyapısının yeniden inşası için “benzeri görülmemiş yatırımlara hazır” şirketlerle temasların sürdüğünü söyledi.

PETROL DEVLERİNDEN TEMKİNLİ MESAJ

Ancak hükümet cephesindeki bu iyimser tabloya rağmen, sektörün ağır topları daha temkinli. Ekonomim’in aktardığına göre, geçtiğimiz hafta Beyaz Saray’da yapılan toplantıda ExxonMobil CEO’su Darren Woods, yasal ve ticari çerçeve netleşmeden Venezuela’nın şu aşamada “yatırılamaz” olduğunu dile getirdi.

Woods, geçmişte Venezuela’da şirket varlıklarına el konulduğunu hatırlatarak, yeni yatırımlar için güçlü ve bağlayıcı yasal garantilerin şart olduğunu söyledi. Açıkçası, özel sektör cephesinde temkin hâkim.

İNDİRİMLİ PETROL, KONTROLLÜ HARCAMA

Öte yandan Reuters’ın haberine göre, piyasaya sürülen Venezuela ham petrolü, Kanada gibi rakip üreticilere kıyasla tüccarlara indirimli fiyatlarla sunuluyor. Bu da satışların hızlanmasında önemli bir etken olarak görülüyor.

