Son 76 yılın en şiddetli yağışları ölüm getirdi! Tunus halkına 'evden çıkmayın' çağrısı

Tunus'ta 1950 yılından bu yana en şiddetli yağışlar meydana geldi. Rekor seviyedeki yağışlar, sel felaketini de beraberinde getirdi ve 4 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 'kırmızı alarm' verildi. Eğitime ara verilirken ana yollar trafiğe kapatıldı. Halka 'evden çıkmayın' çağrısı yapıldı. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said orduya ülke çapında kurtarma operasyonlarına katılma talimatı verdi.