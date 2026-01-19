Kar kalınlığı 5 metreye ulaştı! Kamçatka karlar altında kaldı: Gıda ve ilaç kıtlığı başladı

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası, 30 yılı aşkın süredir görülen en yoğun kar yağışıyla karşı karşıya kaldı. Kar kalınlığı bazı yerlerde 5 metreyi aşarken, bölgeden gelen görüntüler, araçların ve binaların girişlerinin kar altında gömülü kaldığını ortaya koydu.

Bölge sakinlerinin binalara girebilmek için tünel kazdıkları ve kar altında kalan araçlarını çıkarabilmek için yoğun çaba sarf ettikleri görüldü.

2 KİŞİ KAR KÜTLESİNİN ALTINDA KALDI

Yerel yetkililer, 60’lı yaşlarda 2 kişinin çatıdan düşen kar kütlesi nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kamçatka Hidrometeorolojik ve Çevre İzleme Dairesi’nden bir sözcü, bölgede benzer bir olayın en son 1970’lerin başında yaşandığını söyledi.

GIDA VE İLAÇ KITLIĞI

Bölgede yaşanan kar fırtınası, uçak seferlerinde iptal ve gecikmeler ile toplu taşımanın askıya alınmasına neden oldu. Bölgenin idari merkezi olan Petropavlovsk-Kamçatski şehrinde ise acil durum ilan edildi. Şehir yönetimi, çocukların evlerde kalması çağrısı yaptı.

Okul ve üniversiteler çevrimiçi eğitime geçti. Bölge sakinleri, zorunlu olmadıkça seyahat etmeme konusunda uyarılırken, yerel basın marketlerde gıda kıtlığı yaşandığını ve bazı vatandaşların ilaç bulamadıklarını duyurdu.