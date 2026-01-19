Menü Kapat
Kar kalınlığı 5 metreye ulaştı! Kamçatka karlar altında kaldı: Gıda ve ilaç kıtlığı başladı

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası kara gömüldü. Son 30 yılın en yoğun kar yağışı yaşandı. Bazı yerlerde karın kalınlığı 5 metreye ulaştı. Çatıdan düşen kar kütleleri 2 kişinin ölümüne neden oldu.

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası, 30 yılı aşkın süredir görülen en yoğun kar yağışıyla karşı karşıya kaldı. Kar kalınlığı bazı yerlerde 5 metreyi aşarken, bölgeden gelen görüntüler, araçların ve binaların girişlerinin kar altında gömülü kaldığını ortaya koydu.

Kar kalınlığı 5 metreye ulaştı! Kamçatka karlar altında kaldı: Gıda ve ilaç kıtlığı başladı

Bölge sakinlerinin binalara girebilmek için tünel kazdıkları ve kar altında kalan araçlarını çıkarabilmek için yoğun çaba sarf ettikleri görüldü.

Kar kalınlığı 5 metreye ulaştı! Kamçatka karlar altında kaldı: Gıda ve ilaç kıtlığı başladı

2 KİŞİ KAR KÜTLESİNİN ALTINDA KALDI

Yerel yetkililer, 60’lı yaşlarda 2 kişinin çatıdan düşen kar kütlesi nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kar kalınlığı 5 metreye ulaştı! Kamçatka karlar altında kaldı: Gıda ve ilaç kıtlığı başladı

Kamçatka Hidrometeorolojik ve Çevre İzleme Dairesi’nden bir sözcü, bölgede benzer bir olayın en son 1970’lerin başında yaşandığını söyledi.

Kar kalınlığı 5 metreye ulaştı! Kamçatka karlar altında kaldı: Gıda ve ilaç kıtlığı başladı

GIDA VE İLAÇ KITLIĞI

Bölgede yaşanan kar fırtınası, uçak seferlerinde iptal ve gecikmeler ile toplu taşımanın askıya alınmasına neden oldu. Bölgenin idari merkezi olan Petropavlovsk-Kamçatski şehrinde ise acil durum ilan edildi. Şehir yönetimi, çocukların evlerde kalması çağrısı yaptı.

Kar kalınlığı 5 metreye ulaştı! Kamçatka karlar altında kaldı: Gıda ve ilaç kıtlığı başladı

Okul ve üniversiteler çevrimiçi eğitime geçti. Bölge sakinleri, zorunlu olmadıkça seyahat etmeme konusunda uyarılırken, yerel basın marketlerde gıda kıtlığı yaşandığını ve bazı vatandaşların ilaç bulamadıklarını duyurdu.

Kar kalınlığı 5 metreye ulaştı! Kamçatka karlar altında kaldı: Gıda ve ilaç kıtlığı başladı
