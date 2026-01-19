Patates tsunamisi karaya vurdu, sahil doldu taştı, görenlerin ağzı açık kaldı

İngiltere'nin Sussex bölgesinde bulunan bir plaj patates kızartmasıyla doldu taştı. Hafta başlarında 'yiyecek ve ambalaj' taşıyan birkaç konteyner nakliye gemisinden düştü. Binlerce poşet tuzlu atıştırmalık kıyıya vurdu. Sahildeki bu alışılmadık manzarayı görenler hayrete düştü.

BBC'nin haberine göre, bölge sakini Joel Bonnici, yürüyüş sırasında gördüğü manzaraya inanamadığını, ''iki kez bakmak zorunda kaldığını'' söyledi. Bonnici, ''Plaj, Karayipler'in altın kumlarına benziyordu'' dedi.

SOĞAN, MUZ GİBİ GIDALAR DA SAHİLE VURMUŞTU

İngiliz Sahil Güvenlik Komutanlığı, geçen ay bir kargo gemisinden 16 konteynerin düştüğünü ve bunun sonucunda soğan ve muz gibi gıda maddelerinin sahile vurduğunu belirtmişti, ancak Bonnici, "Bununla kıyaslanabilecek hiçbir şey yok" dedi.

HAYVANLAR İÇİN TEHLİKE

Patates kızartmaları karaya ulaştıktan sonra ambalajlarından kurtulup geride kalan plastik poşetlerin, yakındaki küçük bir fok kolonisi de dahil olmak üzere sucul yaban hayatı için tehlike oluşturabileceğinden endişe ediliyor.

"Düzenli olarak tüplü dalış yapıyorum ve fokların nasıl olduğunu biliyorum. Poşetleri gördüklerinde onlarla oynayacaklar veya yemeye çalışacaklar" dedi.

TEMİZLİK İÇİN GÖNÜLLÜLER ARANIYOR

Yerel bir Facebook grubunda, plajı çöplerden temizlemeye yardımcı olacak gönüllüler aranıyor. Doğu Sussex İlçe Meclisi, yakın zamanda plajı ziyaret edecek olan yerel halkı önlem almaları konusunda uyardı.

Bir sözcü, "Lütfen köpeklerinizi tasmalı tutun, çünkü kıyıya vuran bazı yiyecek artıkları köpekler için zararlı olabilir" dedi.

KONTEYNERLER UÇAKLARLA ARANDI

Sahil güvenlik, denize dökülen kargo konteynerlerini aramak için uçaklar görevlendirdi ancak kıyıdan uzakta başka konteyner tespit edilmediğini bildirdi.