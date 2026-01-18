'Süper grip' salgını yayılıyor! Bu virüslerden biri dünyayı pandeminin eşiğine getirebilir

MPOX VİRÜSÜ

Eskiden maymun çiçeği virüsü olarak bilinen Mpox virüsü, ilk olarak 1950'lerde keşfedildi. Mpox, çiçek hastalığıyla yakından ilişkilidir ve enfeksiyon haftalarca sürebilen ateş ve ağrılı döküntüye neden olur. Mpox'un, genellikle daha şiddetli olan I. klade ve daha hafif olan II. klade dahil olmak üzere çeşitli türleri vardır. Mpox için bir aşı mevcuttur, ancak etkili bir tedavisi yoktur.