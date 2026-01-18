'Süper grip' salgını yayılıyor! Bu virüslerden biri dünyayı pandeminin eşiğine getirebilir

Kategoriler
Virüslerin sürekli evrim geçirmesi 2026 yılında yeni virüs tehditlerini doğurdu. Küresel ısınma ve artan nüfus, insanların daha farklı virüslerle temasa geçmesine neden oldu. Bunlardan bazıları ise yeni bir pandemiye neden olabilir.
Virginia Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı ve araştırmacısı olan Patrick Jackson, 2026 yılında beklenmedik yerlerde veya beklenmedik sayılarda enfeksiyonlara neden olabilecek birkaç virüsü yakından takip edeceğini yazdı. Jackson, bu endişelenilmesi gereken virüsleri açıkladı ve bu virüslerden birinin dünyayı yeni bir pandeminin eşiğine getirebileceğini söyledi.
İNFLUENZA A
İnfluenza A'nın hızla mutasyona uğraması nedeniyle sürekli bir tehdit olduğu belirtildi. Meksika'daki domuzlarda ortaya çıkıp ardından tüm dünyaya yayıldığı için sıklıkla domuz gribi olarak adlandırılan bu virüs, H1N1 alt tipi grip virüsünün neden olduğu bir gripti.
Son zamanlarda ise bilim insanları, oldukça patojenik olan kuş gribi H5N1 alt tipini izliyorlar. Virüsün kuşlardan memelilere geçmesi, virüsün insanlara da uyum sağlayabileceği endişesini doğurdu.
Şu anda piyasada bulunan grip aşıları muhtemelen H5N1'e karşı koruma sağlamıyor, ancak bilim insanları virüse karşı etkili olacak aşılar geliştirmek için çalışıyorlar. Şu an 'süper grip' olarak adlandırılan H3N2 alt türü K, ABD'yi kasıp kavurdu, çok sayıda vaka ortaya çıktı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), bu sezon en az 11 milyon grip vakası, 120.000 hastaneye yatış ve 5.000 ölüm yaşandığını tahmin ediyor.
MPOX VİRÜSÜ
Eskiden maymun çiçeği virüsü olarak bilinen Mpox virüsü, ilk olarak 1950'lerde keşfedildi. Mpox, çiçek hastalığıyla yakından ilişkilidir ve enfeksiyon haftalarca sürebilen ateş ve ağrılı döküntüye neden olur. Mpox'un, genellikle daha şiddetli olan I. klade ve daha hafif olan II. klade dahil olmak üzere çeşitli türleri vardır. Mpox için bir aşı mevcuttur, ancak etkili bir tedavisi yoktur.
Afrika'daki Klade I Mpox vakaları yakından takip edilmemektedir, ancak CDC'nin 2024 sonlarındaki en son tahminlerine göre Orta ve Doğu Afrika'da, özellikle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (DRC) yaklaşık 46.000 şüpheli vaka ve 200'den fazla ölüm kaydedilmiştir.
OROPOUCHE VİRÜSÜ
Oropouche virüsü ilk olarak 1950'lerde Güney Amerika kıyılarındaki Trinidad adasında tespit edildi. Virüs, sivrisinekler ve küçük ısıran sinekler (görünmez sinekler olarak da bilinir) tarafından taşınıyor. Virüsü taşıyan çoğu kişide ateş, baş ağrısı ve kas ağrıları görülür. Hastalık genellikle sadece birkaç gün sürer, ancak bazı hastalarda haftalarca sürebilen halsizlik de olabilir. Hastalık, iyileştikten sonra da tekrarlayabilir.
Oropouche virüsü ve neden olduğu hastalık hakkında birçok cevapsız soru var ve spesifik bir tedavi veya aşı bulunmuyor. Virüsün yayılma alanı genişlemeye devam edebilir.
CHİKUNGUNYA VİRÜSÜ
Dailymail'in haberine göre, 2026 yılında başka birçok virüs de risk oluşturuyor. Sivrisinekler tarafından bulaşan bir hastalık olan chikungunya virüsünün küresel çapta devam eden salgınları mevcut. Çikungunya, bu hastalığı taşıyan Aedes aegypti ve Aedes albopictus sivrisinekleri tarafından insanlara bulaşır ve ani yüksek ateş ile şiddetli, genellikle yaşamı olumsuz etkileyen eklem ağrılarına neden olur. Diğer yaygın belirtiler arasında döküntü, kas ağrısı, baş ağrısı ve yorgunluk bulunur.
KIZAMIK
Aşılama oranlarındaki düşüşe rağmen, ABD'de ve dünya genelinde kızamık vakaları artmaya devam ediyor. 2025 yılında ABD'de 2.000'den fazla kızamık vakası kaydedildi; bu, son otuz yılın en yüksek sayısı. Aşılar kızamık enfeksiyonuna karşı yüzde 97'ye kadar etkilidir, ancak aşılanmamış kişiler arasında virüse maruz kalanların onda dokuzu enfekte olur.
HIV
Etkili tedavilerin mevcut olmasına rağmen, uluslararası yardımlardaki aksamalar nedeniyle HIV'in yeniden yayılma riski de bulunuyor. Ayrıca, insanların ekosistemleri bozması ve dünyayı dolaşmasıyla gelecekte henüz keşfedilmemiş virüsler her zaman ortaya çıkabilir. Dünya genelinde insanlar, hayvanlar ve daha geniş çevre birbirine bağımlıdır. Bilinen ve ortaya çıkan viral tehditlere karşı tetikte olmak ve yeni aşılar ve tedaviler geliştirmek herkesin güvenliğini sağlamaya yardımcı olabilir.