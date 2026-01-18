Fenomenin TikTok'taki Rolex saat çekilişi kabusa dönüştü: Neye bulaştığımın farkında değildim

Sosyal medya platformu TikTok'ta Rolex çekilişi yapacağını söyleyen fenomen ortalığı fena karıştırdı. Bir milyon sosyal medya takipçisi olan fenomen, çekilişle, takipçilerinden birine Rolex GMT-Master saati kazanma şansı sunacağını duyurdu.

ÇEKİLİŞE KATILIM 58 TL

Takipçilerine çekiliş bileti sunan fenomen, bu biletleri sadece 1 sterlin yani yaklaşık 58 TL gibi bir para karşılığında elde edebileceklerini ve biletlerin sınırsız olduğunu söyledi. İnsanların istedikleri kadar bilet alabileceğini söyleyen TikTok ünlüsü, çekilişin rastgele numaralar ile gerçekleşeceğini belirtti.

''NEYE BULAŞTIĞIMIN FARKINDA DEĞİLDİM''

Rolex saat çekilişini duyurmasının üzerinden 1 ay geçtikten sonra ise fenomen ''Neye bulaştığının farkında olmadığına'' dair bir açıklama yaptı. Çekiliş biletleri tahmin ettiği gibi çok satılmadığı için fiyatı 10 sterlin yani yaklaşık 578 TL'ye çektiğini duyurdu. Eğer beklediği satışı yapamazsa paraları iade etmek zorunda kalacağını da şu sözlerle ifade etti:

''Bu gidişle, eğer biletleri zamanında temin edemezsek insanlara para iadesi yapmak zorunda kalacağım... Yeterli bilet olmazsa bu işi yapamam. Bunu bir daha asla yapmayacağım.''

ÇEKİLİŞİ İPTAL ETTİ

Bu açıklaması üzerine bazı takipçileri Rolex'in 'sahte' olduğunu iddia etti. Dailymail'in haberine göre, fenomen ise bu iddiaya, "Saat yüzde yüz orijinal, sahte bir saat için çekiliş yapmazdım. Tepkileri anlıyorum... Kazanan kişi dilediği kuyumcuda kontrol ettirebilir.'' dedi.

TOPLANAN PARAYI AÇIKLADI

Fenomenin çağrısına rağmen çekilişe ilgi artmadı. İngiltere'de yaşayan fenomen, geçen hafta çekilişi iptal etmek zorunda kaldığını açıkladı. Ardından toplanan 3414 sterlini 'kazanma şansı' olarak mı yoksa 'para iadesi' olarak mı vereceğine dair yorumlar istedi.