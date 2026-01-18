Kayalıklardan atlarken köpek balığının vahşi saldırısına uğradı!

Avustralya'nın Sidney Limanı'nda köpek balığı ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Sudan yaklaşık 12-13 yaşlarında bir çocuk, vücudundaki ciddi yaralarla sudan çıkarıldı.

Yetkililer, çocuğun plajın ucundaki kayalıklardan denize atlarken köpek balığının vahşi saldırısına uğradığını açıkladı. Çocuğa iki adet tıbbi turnike uygulandı ve olay yerinde NSW Ambulans sağlık görevlileri ve ilk müdahale ekipleri tarafından ciddi bacak yaralanmaları nedeniyle tedavi edildi.

''SUYA GİRMEYİN!''

NSW Polisi yaptığı açıklamada, "Plaj kapatıldı ve yüzücülere bu süre zarfında suya girmekten kaçınmaları tavsiye ediliyor" dedi.

Dailymail'in haberine göre, çocuk, kritik durumda Careflight helikopteriyle Randwick Çocuk Hastanesine kaldırıldı.

NSW Polisi, "Yüzücülere bu dönemde yakınlardaki sulara girmekten kaçınmaları tavsiye edilir. Yaralanmalar, büyük bir köpekbalığı saldırısının izlerine işaret ediyor.' açıklamasında bulundu.