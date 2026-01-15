Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

İki yaşındaki küçük çocuk çamaşır makinesinde hayatını kaybetti!

Japonya'nın Ibaraki eyaletinde, 2 yaşındaki bir çocuk çamaşır makinesinde boğularak hayatını kaybetti. Çocuğun 31 yaşındaki babası Yuki Yamaguchi ihmalkarlıkla suçlanarak tutuklandı.

15.01.2026
Japonya'da korkunç bir olay 27 Nisan'da meydana geldi. İki yaşındaki çocuk, odasında bulunan çamaşır makinesine tırmandı ve içinde boğularak hayatını kaybetti. Polis, çocuğun yaklaşık 20 dakika boyunca makine içinde kaldığını bu esnada babanın evde olduğunu açıkladı.

Baba Yamaguchi’nin acil servisleri aradığını ve çocuğunun nefes almadığını bildirdiği belirtildi.

Japan Today'in haberine göre, geçici işçi olarak çalışan baba, ifadesinde oğlunu fark etmesine rağmen “yardım etmeden orada bıraktığını” söyledi.

Baba ihmalkarlık suçlamasıyla gözaltına alındı. Yetkililer, Yamaguchi’nin “çocuğu koruma yükümlülüğünü ihmal etmek” suçlamasıyla 14 Ocak’ta tutuklandığını bildirdi.

İki yaşındaki küçük çocuk çamaşır makinesinde hayatını kaybetti!

MAKİNEYE NASIL GİRDİ?

Olay sırasında çocuğun annesinin işte olduğu, çamaşır makinesinin ise çocuğun odasında bulunduğu ve çalışır durumda olmadığı kaydedildi. Japon medyası, yaklaşık 90 santimetre yüksekliğindeki makineye çocuğun çevredeki basamak benzeri çıkıntıları kullanarak tırmandığını ve içine düştükten sonra çıkamadığını aktardı.

#Dünya
